Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I9-12900KF S1700 OE (CM8071504549231 S RL4J IN)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i9-12900KF - это топовое решение для опытных пользователей, требующих максимальной производительности в требовательных задачах. Он идеально подходит для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга, разработки и стриминга, где критически важна скорость обработки множества потоков. Геймеры, сочетающие игру на высоких частотах с трансляцией или работой на втором мониторе, также оценят его многозадачный потенциал, однако для его установки потребуется материнская плата с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z690, B660, H670 или Z790.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i9-12900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake (или её предшественник Alder Lake, что стоит уточнить в спецификациях конкретной партии), сочетающая высокопроизводительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Конфигурация 16 ядер (8P+8E) и 24 потоков обеспечивает выдающуюся многопоточную производительность для рендеринга и вычислений, в то время как высокие частоты (базовая около 3.2 ГГц и турбо-буст до 5.2+ ГГц на P-ядрах) гарантируют лидерство в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс 10nm (Intel 7) и большой объём кэша L3 (30 МБ) эффективно ускоряют обработку данных.
Кэш, память и контроллеры
Процессор оснащён двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как современный стандарт DDR5 с высокой частотой, так и DDR4 для более бюджетных сборок, что дает гибкость при выборе материнской платы. Широкие возможности обеспечивает контроллер PCIe 5.0, предоставляющий 16 линий для видеокарты нового поколения и 4 линии PCIe 4.0 для сверхскоростного NVMe-накопителя, что минимизирует задержки в работе с графикой и файлами. Важно отметить, что данная модель с индексом "F" не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base Power) процессора составляет 125 Вт, но в режиме турбо (Max Turbo Power) он может значительно превышать это значение, требуя серьезного охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель для разгона, что позволяет опытным пользователям выжимать дополнительную производительность на материнских платах серии Z. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с надежной системой питания (VRM) и соответствующий блок питания высокой мощности.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель лишена встроенного графического процессора (iGPU), что является ее ключевой особенностью. Это означает, что функции Intel Quick Sync для аппаратного кодирования/декодирования видео недоступны, и для любого видеовыхода необходима дискретная видеокарта. Однако процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR для повышения производительности в играх, набор инструкций AVX-512 (в зависимости от режима работы гибридной архитектуры) для специализированных вычислений, а также Thunderbolt 4 и WiFi 6E через соответствующие чипсеты материнских плат.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата на чипсете Z690 раннего выпуска. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке и сразу планируйте установку эффективной системы охлаждения. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов, особенно если планируется разгон.
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i9-12900KF - это топовое решение для опытных пользователей, требующих максимальной производительности в требовательных задачах. Он идеально подходит для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга, разработки и стриминга, где критически важна скорость обработки множества потоков. Геймеры, сочетающие игру на высоких частотах с трансляцией или работой на втором мониторе, также оценят его многозадачный потенциал, однако для его установки потребуется материнская плата с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z690, B660, H670 или Z790.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i9-12900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake (или её предшественник Alder Lake, что стоит уточнить в спецификациях конкретной партии), сочетающая высокопроизводительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Конфигурация 16 ядер (8P+8E) и 24 потоков обеспечивает выдающуюся многопоточную производительность для рендеринга и вычислений, в то время как высокие частоты (базовая около 3.2 ГГц и турбо-буст до 5.2+ ГГц на P-ядрах) гарантируют лидерство в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс 10nm (Intel 7) и большой объём кэша L3 (30 МБ) эффективно ускоряют обработку данных.
Кэш, память и контроллеры
Процессор оснащён двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как современный стандарт DDR5 с высокой частотой, так и DDR4 для более бюджетных сборок, что дает гибкость при выборе материнской платы. Широкие возможности обеспечивает контроллер PCIe 5.0, предоставляющий 16 линий для видеокарты нового поколения и 4 линии PCIe 4.0 для сверхскоростного NVMe-накопителя, что минимизирует задержки в работе с графикой и файлами. Важно отметить, что данная модель с индексом "F" не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base Power) процессора составляет 125 Вт, но в режиме турбо (Max Turbo Power) он может значительно превышать это значение, требуя серьезного охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель для разгона, что позволяет опытным пользователям выжимать дополнительную производительность на материнских платах серии Z. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с надежной системой питания (VRM) и соответствующий блок питания высокой мощности.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель лишена встроенного графического процессора (iGPU), что является ее ключевой особенностью. Это означает, что функции Intel Quick Sync для аппаратного кодирования/декодирования видео недоступны, и для любого видеовыхода необходима дискретная видеокарта. Однако процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR для повышения производительности в играх, набор инструкций AVX-512 (в зависимости от режима работы гибридной архитектуры) для специализированных вычислений, а также Thunderbolt 4 и WiFi 6E через соответствующие чипсеты материнских плат.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата на чипсете Z690 раннего выпуска. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке и сразу планируйте установку эффективной системы охлаждения. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов, особенно если планируется разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
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