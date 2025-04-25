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Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM

4 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 2
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 3
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 4
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 5
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 6
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 7
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 8
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 9
Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
8500G
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 4
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 5
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 6
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 7
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 8
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 9
  • Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655186
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
8500G
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon 740M
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM

Процессор AMD Ryzen 5 8500G OEM ориентирован на оснащение игровых компьютеров начального уровня и универсальных офисных и домашних ПК. В модели реализованы 6 ядер – 2 производительных и 4 энергоэффективных. CPU базируется на архитектуре AMD Zen 4 и произведен по техпроцессу TSMC 4nm FinFET. Особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра. Установка видеоадаптера не является обязательной. GPU AMD Radeon 740M работает на частотах до 2800 МГц. Процессор AMD Ryzen 5 8500G OEM устанавливается в сокет AM5. Базовая частота CPU составляет 4.1 ГГц, а максимальная частота в турборежиме – 5 ГГц. Выполнение любых вычислительных операций ускоряют 6-мегабайтный кэш L2 и 16-мегабайтный кэш L3. Функциональность компьютера при работе с виртуальными машинами расширяет поддержка технологии виртуализации. Встроенный контроллер PCI-E имеет 10 линий. Процессор совместим с памятью DDR5, объем которой ограничен 256 ГБ. Максимальная частота ОЗУ равна 5200 МГц. TDP процессора составляет 65 Вт. Показатель позволяет использовать для охлаждения CPU компактный малошумный кулер.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Артем П

Достоинства:
самый доступный выбор для АМ5

Недостатки:
нет

Комментарий:
все отлично, работает, соответствует
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей

Достоинства:
Отличный процессор за свои деньги

Недостатки:
не выявлены

Комментарий:
работает на заявленных частотах, все прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Марат

Достоинства:
цена, встроенная видяха

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Женя

Достоинства:
работает, не греется

Недостатки:
не установлено

Комментарий:
Все отлично



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
8500G
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
16
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon 740M
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 8500G OEM ориентирован на оснащение игровых компьютеров начального уровня и универсальных офисных и домашних ПК. В модели реализованы 6 ядер – 2 производительных и 4 энергоэффективных. CPU базируется на архитектуре AMD Zen 4 и произведен по техпроцессу TSMC 4nm FinFET. Особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра. Установка видеоадаптера не является обязательной. GPU AMD Radeon 740M работает на частотах до 2800 МГц. Процессор AMD Ryzen 5 8500G OEM устанавливается в сокет AM5. Базовая частота CPU составляет 4.1 ГГц, а максимальная частота в турборежиме – 5 ГГц. Выполнение любых вычислительных операций ускоряют 6-мегабайтный кэш L2 и 16-мегабайтный кэш L3. Функциональность компьютера при работе с виртуальными машинами расширяет поддержка технологии виртуализации. Встроенный контроллер PCI-E имеет 10 линий. Процессор совместим с памятью DDR5, объем которой ограничен 256 ГБ. Максимальная частота ОЗУ равна 5200 МГц. TDP процессора составляет 65 Вт. Показатель позволяет использовать для охлаждения CPU компактный малошумный кулер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Артем П

Достоинства:
самый доступный выбор для АМ5

Недостатки:
нет

Комментарий:
все отлично, работает, соответствует
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей

Достоинства:
Отличный процессор за свои деньги

Недостатки:
не выявлены

Комментарий:
работает на заявленных частотах, все прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Марат

Достоинства:
цена, встроенная видяха

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Женя

Достоинства:
работает, не греется

Недостатки:
не установлено

Комментарий:
Все отлично


Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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