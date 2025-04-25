Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM
Процессор AMD Ryzen 5 8500G OEM ориентирован на оснащение игровых компьютеров начального уровня и универсальных офисных и домашних ПК. В модели реализованы 6 ядер – 2 производительных и 4 энергоэффективных. CPU базируется на архитектуре AMD Zen 4 и произведен по техпроцессу TSMC 4nm FinFET. Особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра. Установка видеоадаптера не является обязательной. GPU AMD Radeon 740M работает на частотах до 2800 МГц. Процессор AMD Ryzen 5 8500G OEM устанавливается в сокет AM5. Базовая частота CPU составляет 4.1 ГГц, а максимальная частота в турборежиме – 5 ГГц. Выполнение любых вычислительных операций ускоряют 6-мегабайтный кэш L2 и 16-мегабайтный кэш L3. Функциональность компьютера при работе с виртуальными машинами расширяет поддержка технологии виртуализации. Встроенный контроллер PCI-E имеет 10 линий. Процессор совместим с памятью DDR5, объем которой ограничен 256 ГБ. Максимальная частота ОЗУ равна 5200 МГц. TDP процессора составляет 65 Вт. Показатель позволяет использовать для охлаждения CPU компактный малошумный кулер.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 8000, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
самый доступный выбор для АМ5
Недостатки:
нет
Комментарий:
все отлично, работает, соответствует
Достоинства:
Отличный процессор за свои деньги
Недостатки:
не выявлены
Комментарий:
работает на заявленных частотах, все прекрасно
Достоинства:
цена, встроенная видяха
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
работает, не греется
Недостатки:
не установлено
Комментарий:
Все отлично
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 8500G AM5 (100-000000931) OEM
Достоинства:
самый доступный выбор для АМ5
Недостатки:
нет
Комментарий:
все отлично, работает, соответствует
Достоинства:
Отличный процессор за свои деньги
Недостатки:
не выявлены
Комментарий:
работает на заявленных частотах, все прекрасно
Достоинства:
цена, встроенная видяха
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
работает, не греется
Недостатки:
не установлено
Комментарий:
Все отлично