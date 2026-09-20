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Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329) купить с доставкой в Москве
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Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329)

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Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Epyc
Модель
7313
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Тактовая частота
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572800
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Epyc
Модель
7313
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Тактовая частота
3
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329)

Процессоры Gigabyte серии Epyc представляют собой высокопроизводительные решения, предназначенные для использования в серверных и рабочих станциях. Изготовленные по передовому 7-нм техпроцессу, эти процессоры обеспечивают максимальную эффективность и энергоэффективность. С 16 ядрами на борту, они способны обрабатывать большое количество задач одновременно, что идеально подходит для многозадачных сред и интенсивных вычислительных операций. Базовая тактовая частота данных процессоров составляет 3 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю производительность в стандартных условиях. В случаях, требующих повышенной мощности, процессоры могут переходить в режим Turbo, увеличивая тактовую частоту до 3,7 ГГц, что позволяет с легкостью справляться с более требовательными задачами и увеличивать пропускную способность системы. Эти процессоры особенно подходят для работы с большими данными, виртуализации, облачных вычислений и других задач, требующих высокой вычислительной мощности и надежности. Gigabyte Epyc — это решение для тех, кто ищет баланс между производительностью, инновациями и эффективностью.



Теги товара: 16 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Epyc
Модель
7313
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Тактовая частота
3
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры Gigabyte серии Epyc представляют собой высокопроизводительные решения, предназначенные для использования в серверных и рабочих станциях. Изготовленные по передовому 7-нм техпроцессу, эти процессоры обеспечивают максимальную эффективность и энергоэффективность. С 16 ядрами на борту, они способны обрабатывать большое количество задач одновременно, что идеально подходит для многозадачных сред и интенсивных вычислительных операций. Базовая тактовая частота данных процессоров составляет 3 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю производительность в стандартных условиях. В случаях, требующих повышенной мощности, процессоры могут переходить в режим Turbo, увеличивая тактовую частоту до 3,7 ГГц, что позволяет с легкостью справляться с более требовательными задачами и увеличивать пропускную способность системы. Эти процессоры особенно подходят для работы с большими данными, виртуализации, облачных вычислений и других задач, требующих высокой вычислительной мощности и надежности. Gigabyte Epyc — это решение для тех, кто ищет баланс между производительностью, инновациями и эффективностью.


Теги товара: 16 ядерные
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