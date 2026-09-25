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Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719

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Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - фото 1
Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - фото 2
Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
Ryzen 9 9950X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 740 руб. 
Начислим 956 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719
59 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
Ryzen 9 9950X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4.3
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719

AMD Ryzen 9 9950X3D - этот 16-ядерный, 32-поточный монстр - лучший вариант и для игровых, и для рабочих станций. Если вам нужен максимум скорости в любых приложениях, это - идеальный выбор. Поддержка памяти DDR5 и PCIe 5.0 делает его идеальным решением для современных игровых сборок и профессиональных рабочих станций. Центральный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D OEM - это мощное решение для тех, кто ищет высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. AMD Ryzen 9 9950X3D станет отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК или рабочей станции. Если же вам нужен оптимальный вариант только лишь для игр, то выбирайте эту модель без каких-либо опасений. Создан для геймеров и авторов контента Вы сможете раскрыть весь потенциал технологии 3D V-Cache в играх даже при наличии 16-ядерного процессора, такого как Ryzen 9 9950X3D. Идеальная совместимость Процессор совместим с сокетом AM5. Технология SAM5 Процессор поддерживает технологию SAM5, которая позволяет оптимизировать работу с оперативной памятью и повышает общую производительность системы. Графическое ядро Встроенное графическое ядро Radeon Graphics. Новая архитектура Архитектура Granite Ridge, 4 нм.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719




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Характеристики
Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
Ryzen 9 9950X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
128
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
4.3
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
AMD Ryzen 9 9950X3D - этот 16-ядерный, 32-поточный монстр - лучший вариант и для игровых, и для рабочих станций. Если вам нужен максимум скорости в любых приложениях, это - идеальный выбор. Поддержка памяти DDR5 и PCIe 5.0 делает его идеальным решением для современных игровых сборок и профессиональных рабочих станций. Центральный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D OEM - это мощное решение для тех, кто ищет высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. AMD Ryzen 9 9950X3D станет отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК или рабочей станции. Если же вам нужен оптимальный вариант только лишь для игр, то выбирайте эту модель без каких-либо опасений. Создан для геймеров и авторов контента Вы сможете раскрыть весь потенциал технологии 3D V-Cache в играх даже при наличии 16-ядерного процессора, такого как Ryzen 9 9950X3D. Идеальная совместимость Процессор совместим с сокетом AM5. Технология SAM5 Процессор поддерживает технологию SAM5, которая позволяет оптимизировать работу с оперативной памятью и повышает общую производительность системы. Графическое ядро Встроенное графическое ядро Radeon Graphics. Новая архитектура Архитектура Granite Ridge, 4 нм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719 - данный товар вы можете купить по цене 59740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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