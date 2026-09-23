Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L3
19.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 900 руб.
В наличии
Код товара: 496574
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56 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L2
10
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.
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Теги товара: Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 10 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L2
10
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 10 ядерные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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