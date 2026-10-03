Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
12
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
4.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 430 руб.
В наличии
Код товара: 294471
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58 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
12
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
4.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
Intel Core i9-10920X — это 12-ти ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, которую можно увеличить до 4.6 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 19.25 МБ.
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Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 12 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
12
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
4.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Intel Core i9-10920X — это 12-ти ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, которую можно увеличить до 4.6 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 19.25 МБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 12 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 12 ядерные
Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ) - стоимость товара 58430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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