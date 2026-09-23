Top.Mail.Ru
Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 460 руб. 
Начислим 616 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
38 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM

CPU Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S RN3X) (3.4GHz/iUHDG770) OEM

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
CPU Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S RN3X) (3.4GHz/iUHDG770) OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM - этот товар вы можете купить по цене 38460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...