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Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM

12 Отзывы
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Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM - фото 1
Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
  • Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518775
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM

Процессор Intel Core i5-11400F (OEM) - производительное ядро для игровых и рабочих ПК

Этот процессор Intel Core i5-11400F представляет собой отличное решение для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции начального и среднего уровня. Основанный на архитектуре Rocket Lake-S и не имеющий встроенного графического ядра, он идеально подходит для партнерства с дискретной видеокартой, будь то GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590). Для геймеров он обеспечит высокий FPS в большинстве современных игр, а для задач монтажа видео, работы в графических редакторах или стриминга его производительности будет достаточно с запасом.

Архитектура Rocket Lake: ядра, потоки и тактовая частота

В основе i5-11400F лежит обновленная архитектура Rocket Lake, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро по сравнению с предыдущим поколением. Процессор оснащен 6 физическими ядрами и 12 потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Его базовая частота составляет 2.6 ГГц, а в режиме турбобуста (Intel Turbo Boost 2.0) он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в играх и приложениях. Общий объем интеллектуального кэша L3 (Smart Cache) равен 12 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки. Техпроцесс 14 нм, усовершенствованный для данного поколения, позволяет добиться хорошего баланса между производительностью и энергоэффективностью.

Поддержка памяти, PCIe и отсутствие встроенной графики

Контроллер памяти i5-11400F поддерживает двухканальную оперативную память DDR4 с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным стандартом для данной платформы. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ. Важным улучшением стала поддержка шины PCI Express 4.0, которая предлагает 20 линий: 16 линий обычно выделяются под видеокарту, а оставшиеся 4 - под сверхбыстрые накопители NVMe SSD. Это позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных графических ускорителей и SSD нового поколения, значительно сокращая время загрузки игр и систем. Буква "F" в названии модели указывает на отсутствие встроенного графического процессора (iGPU), поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.

Энергопотребление, тепловыделение и требования к системе

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, однако в режиме турбобуста потребление энергии может существенно возрастать. Это накладывает определенные требования на систему охлаждения: стандартного боксового кулера может быть недостаточно для поддержания стабильно высоких частот под нагрузкой, поэтому рекомендуется установка башенного кулера с тепловыми трубками. Для стабильной работы также важна материнская плата с надежной системой питания (VRM), особенно на чипсетах среднего уровня, таких как B560. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон ему недоступен, однако на платах с чипсетом B560 и Z590 можно активировать функцию разблокировки лимитов мощности (Power Limit Removal), что позволит процессору дольше удерживать высокие турбо-частоты под многопоточной нагрузкой.

Дополнительные технологии и функциональные возможности

Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор поддерживает ряд современных технологий, которые повышают отзывчивость всей системы. Среди них - аппаратная поддержка кодирования и декодирования видео форматов, включая актуальный AV1, которая реализуется через дискретную видеокарту. Технология Intel Resizable BAR в сочетании с совместимой видеокартой позволяет процессору получать единовременный полный доступ к видеопамяти GPU, что может дать прирост производительности в ряде игр. Процессор также поддерживает набор инструкций AVX-256 и обладает встроенным AI-ускорителем (GNA 2.0), который может разгружать ЦП при выполнении задач шумоподавчения в аудио- и видеоконференциях.

На что обратить внимание перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы учитывайте, что для активации полной поддержки PCIe 4.0 и разблокировки лимитов мощности потребуется плата на чипсете B560, H570 или Z590; на чипсетах 400-й серии PCIe 4.0 работать не будет. Обязательно обновите BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения совместимости и стабильности. Учитывая потенциал тепловыделения в турбо-режиме, заранее позаботьтесь о качественной системе охлаждения и хорошо вентилируемом корпусе. Данная OEM-версия поставляется без штатной упаковки и кулера, что делает ее оптимальным выбором для сборщиков, которые самостоятельно подбирают компоненты системы охлаждения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM

Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, установили, подключили, все работает. Цена порадовала, дешевле чем везде.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
процессор запустился без проблем. Все отлично. следов термопасты замечено не было. товар новый
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как в описание. полностью исправен. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
рабочий, дешевле, чем средняя цена немного напрягло, что отчетливо видно отпечатки пальцев на поверхности процессора (фото), по остальному нареканий нет - поставил вместо 10105f, все работает (материнка Gigabyte B560M D3H) пробивал серийный номер на сайте интел, подтвердился, если это кому-то интересно
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор по соотношению цена производительность. Брал взамен i310105 поставил новый охлад и в биосе с вентилятором поднастроил всё остальное по умолчанию. Доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Данил К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, все подошло и приехало в целости и сохранности, продавец быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает Процессор Хороший
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор для игр и работы. Со своими задачами справляется на ура.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Федор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, новенький процессор, 6 ядер. Упакован хорошо. Перенес доставку успешно.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, все отлично работает. Температуры в норме. Перешел на него с 10105f даже не пришлось обновлять биос, поставил и все заработало.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владислав З.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: + Быстрая готовность заказа (за 5 минут после оформления) + Новизна и низкая стоимость экземпляра + Температура процессора не поднимается выше 40 при умеренной нагрузке Минусов пока не выявил
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор новый. Все отлично завёлся без проблем! Продавец Ситилинк надёжный.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.6
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i5-11400F (OEM) - производительное ядро для игровых и рабочих ПК

Этот процессор Intel Core i5-11400F представляет собой отличное решение для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции начального и среднего уровня. Основанный на архитектуре Rocket Lake-S и не имеющий встроенного графического ядра, он идеально подходит для партнерства с дискретной видеокартой, будь то GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590). Для геймеров он обеспечит высокий FPS в большинстве современных игр, а для задач монтажа видео, работы в графических редакторах или стриминга его производительности будет достаточно с запасом.

Архитектура Rocket Lake: ядра, потоки и тактовая частота

В основе i5-11400F лежит обновленная архитектура Rocket Lake, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро по сравнению с предыдущим поколением. Процессор оснащен 6 физическими ядрами и 12 потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Его базовая частота составляет 2.6 ГГц, а в режиме турбобуста (Intel Turbo Boost 2.0) он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в играх и приложениях. Общий объем интеллектуального кэша L3 (Smart Cache) равен 12 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки. Техпроцесс 14 нм, усовершенствованный для данного поколения, позволяет добиться хорошего баланса между производительностью и энергоэффективностью.

Поддержка памяти, PCIe и отсутствие встроенной графики

Контроллер памяти i5-11400F поддерживает двухканальную оперативную память DDR4 с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным стандартом для данной платформы. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ. Важным улучшением стала поддержка шины PCI Express 4.0, которая предлагает 20 линий: 16 линий обычно выделяются под видеокарту, а оставшиеся 4 - под сверхбыстрые накопители NVMe SSD. Это позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных графических ускорителей и SSD нового поколения, значительно сокращая время загрузки игр и систем. Буква "F" в названии модели указывает на отсутствие встроенного графического процессора (iGPU), поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.

Энергопотребление, тепловыделение и требования к системе

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, однако в режиме турбобуста потребление энергии может существенно возрастать. Это накладывает определенные требования на систему охлаждения: стандартного боксового кулера может быть недостаточно для поддержания стабильно высоких частот под нагрузкой, поэтому рекомендуется установка башенного кулера с тепловыми трубками. Для стабильной работы также важна материнская плата с надежной системой питания (VRM), особенно на чипсетах среднего уровня, таких как B560. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон ему недоступен, однако на платах с чипсетом B560 и Z590 можно активировать функцию разблокировки лимитов мощности (Power Limit Removal), что позволит процессору дольше удерживать высокие турбо-частоты под многопоточной нагрузкой.

Дополнительные технологии и функциональные возможности

Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор поддерживает ряд современных технологий, которые повышают отзывчивость всей системы. Среди них - аппаратная поддержка кодирования и декодирования видео форматов, включая актуальный AV1, которая реализуется через дискретную видеокарту. Технология Intel Resizable BAR в сочетании с совместимой видеокартой позволяет процессору получать единовременный полный доступ к видеопамяти GPU, что может дать прирост производительности в ряде игр. Процессор также поддерживает набор инструкций AVX-256 и обладает встроенным AI-ускорителем (GNA 2.0), который может разгружать ЦП при выполнении задач шумоподавчения в аудио- и видеоконференциях.

На что обратить внимание перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы учитывайте, что для активации полной поддержки PCIe 4.0 и разблокировки лимитов мощности потребуется плата на чипсете B560, H570 или Z590; на чипсетах 400-й серии PCIe 4.0 работать не будет. Обязательно обновите BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения совместимости и стабильности. Учитывая потенциал тепловыделения в турбо-режиме, заранее позаботьтесь о качественной системе охлаждения и хорошо вентилируемом корпусе. Данная OEM-версия поставляется без штатной упаковки и кулера, что делает ее оптимальным выбором для сборщиков, которые самостоятельно подбирают компоненты системы охлаждения.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, установили, подключили, все работает. Цена порадовала, дешевле чем везде.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
процессор запустился без проблем. Все отлично. следов термопасты замечено не было. товар новый
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как в описание. полностью исправен. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
рабочий, дешевле, чем средняя цена немного напрягло, что отчетливо видно отпечатки пальцев на поверхности процессора (фото), по остальному нареканий нет - поставил вместо 10105f, все работает (материнка Gigabyte B560M D3H) пробивал серийный номер на сайте интел, подтвердился, если это кому-то интересно
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор по соотношению цена производительность. Брал взамен i310105 поставил новый охлад и в биосе с вентилятором поднастроил всё остальное по умолчанию. Доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Данил К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, все подошло и приехало в целости и сохранности, продавец быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает Процессор Хороший
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор для игр и работы. Со своими задачами справляется на ура.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Федор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, новенький процессор, 6 ядер. Упакован хорошо. Перенес доставку успешно.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, все отлично работает. Температуры в норме. Перешел на него с 10105f даже не пришлось обновлять биос, поставил и все заработало.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владислав З.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: + Быстрая готовность заказа (за 5 минут после оформления) + Новизна и низкая стоимость экземпляра + Температура процессора не поднимается выше 40 при умеренной нагрузке Минусов пока не выявил
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор новый. Все отлично завёлся без проблем! Продавец Ситилинк надёжный.


Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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