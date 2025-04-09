Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM
Процессор Intel Core i5-11400F (OEM) - производительное ядро для игровых и рабочих ПК
Этот процессор Intel Core i5-11400F представляет собой отличное решение для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции начального и среднего уровня. Основанный на архитектуре Rocket Lake-S и не имеющий встроенного графического ядра, он идеально подходит для партнерства с дискретной видеокартой, будь то GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590). Для геймеров он обеспечит высокий FPS в большинстве современных игр, а для задач монтажа видео, работы в графических редакторах или стриминга его производительности будет достаточно с запасом.
Архитектура Rocket Lake: ядра, потоки и тактовая частота
В основе i5-11400F лежит обновленная архитектура Rocket Lake, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро по сравнению с предыдущим поколением. Процессор оснащен 6 физическими ядрами и 12 потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Его базовая частота составляет 2.6 ГГц, а в режиме турбобуста (Intel Turbo Boost 2.0) он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в играх и приложениях. Общий объем интеллектуального кэша L3 (Smart Cache) равен 12 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки. Техпроцесс 14 нм, усовершенствованный для данного поколения, позволяет добиться хорошего баланса между производительностью и энергоэффективностью.
Поддержка памяти, PCIe и отсутствие встроенной графики
Контроллер памяти i5-11400F поддерживает двухканальную оперативную память DDR4 с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным стандартом для данной платформы. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ. Важным улучшением стала поддержка шины PCI Express 4.0, которая предлагает 20 линий: 16 линий обычно выделяются под видеокарту, а оставшиеся 4 - под сверхбыстрые накопители NVMe SSD. Это позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных графических ускорителей и SSD нового поколения, значительно сокращая время загрузки игр и систем. Буква "F" в названии модели указывает на отсутствие встроенного графического процессора (iGPU), поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.
Энергопотребление, тепловыделение и требования к системе
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, однако в режиме турбобуста потребление энергии может существенно возрастать. Это накладывает определенные требования на систему охлаждения: стандартного боксового кулера может быть недостаточно для поддержания стабильно высоких частот под нагрузкой, поэтому рекомендуется установка башенного кулера с тепловыми трубками. Для стабильной работы также важна материнская плата с надежной системой питания (VRM), особенно на чипсетах среднего уровня, таких как B560. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон ему недоступен, однако на платах с чипсетом B560 и Z590 можно активировать функцию разблокировки лимитов мощности (Power Limit Removal), что позволит процессору дольше удерживать высокие турбо-частоты под многопоточной нагрузкой.
Дополнительные технологии и функциональные возможности
Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор поддерживает ряд современных технологий, которые повышают отзывчивость всей системы. Среди них - аппаратная поддержка кодирования и декодирования видео форматов, включая актуальный AV1, которая реализуется через дискретную видеокарту. Технология Intel Resizable BAR в сочетании с совместимой видеокартой позволяет процессору получать единовременный полный доступ к видеопамяти GPU, что может дать прирост производительности в ряде игр. Процессор также поддерживает набор инструкций AVX-256 и обладает встроенным AI-ускорителем (GNA 2.0), который может разгружать ЦП при выполнении задач шумоподавчения в аудио- и видеоконференциях.
На что обратить внимание перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы учитывайте, что для активации полной поддержки PCIe 4.0 и разблокировки лимитов мощности потребуется плата на чипсете B560, H570 или Z590; на чипсетах 400-й серии PCIe 4.0 работать не будет. Обязательно обновите BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения совместимости и стабильности. Учитывая потенциал тепловыделения в турбо-режиме, заранее позаботьтесь о качественной системе охлаждения и хорошо вентилируемом корпусе. Данная OEM-версия поставляется без штатной упаковки и кулера, что делает ее оптимальным выбором для сборщиков, которые самостоятельно подбирают компоненты системы охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
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Процессор Intel Core i5-11400F (OEM) - производительное ядро для игровых и рабочих ПК
Этот процессор Intel Core i5-11400F представляет собой отличное решение для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции начального и среднего уровня. Основанный на архитектуре Rocket Lake-S и не имеющий встроенного графического ядра, он идеально подходит для партнерства с дискретной видеокартой, будь то GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590). Для геймеров он обеспечит высокий FPS в большинстве современных игр, а для задач монтажа видео, работы в графических редакторах или стриминга его производительности будет достаточно с запасом.
Архитектура Rocket Lake: ядра, потоки и тактовая частота
В основе i5-11400F лежит обновленная архитектура Rocket Lake, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро по сравнению с предыдущим поколением. Процессор оснащен 6 физическими ядрами и 12 потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Его базовая частота составляет 2.6 ГГц, а в режиме турбобуста (Intel Turbo Boost 2.0) он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в играх и приложениях. Общий объем интеллектуального кэша L3 (Smart Cache) равен 12 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки. Техпроцесс 14 нм, усовершенствованный для данного поколения, позволяет добиться хорошего баланса между производительностью и энергоэффективностью.
Поддержка памяти, PCIe и отсутствие встроенной графики
Контроллер памяти i5-11400F поддерживает двухканальную оперативную память DDR4 с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным стандартом для данной платформы. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ. Важным улучшением стала поддержка шины PCI Express 4.0, которая предлагает 20 линий: 16 линий обычно выделяются под видеокарту, а оставшиеся 4 - под сверхбыстрые накопители NVMe SSD. Это позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных графических ускорителей и SSD нового поколения, значительно сокращая время загрузки игр и систем. Буква "F" в названии модели указывает на отсутствие встроенного графического процессора (iGPU), поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.
Энергопотребление, тепловыделение и требования к системе
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, однако в режиме турбобуста потребление энергии может существенно возрастать. Это накладывает определенные требования на систему охлаждения: стандартного боксового кулера может быть недостаточно для поддержания стабильно высоких частот под нагрузкой, поэтому рекомендуется установка башенного кулера с тепловыми трубками. Для стабильной работы также важна материнская плата с надежной системой питания (VRM), особенно на чипсетах среднего уровня, таких как B560. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон ему недоступен, однако на платах с чипсетом B560 и Z590 можно активировать функцию разблокировки лимитов мощности (Power Limit Removal), что позволит процессору дольше удерживать высокие турбо-частоты под многопоточной нагрузкой.
Дополнительные технологии и функциональные возможности
Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор поддерживает ряд современных технологий, которые повышают отзывчивость всей системы. Среди них - аппаратная поддержка кодирования и декодирования видео форматов, включая актуальный AV1, которая реализуется через дискретную видеокарту. Технология Intel Resizable BAR в сочетании с совместимой видеокартой позволяет процессору получать единовременный полный доступ к видеопамяти GPU, что может дать прирост производительности в ряде игр. Процессор также поддерживает набор инструкций AVX-256 и обладает встроенным AI-ускорителем (GNA 2.0), который может разгружать ЦП при выполнении задач шумоподавчения в аудио- и видеоконференциях.
На что обратить внимание перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы учитывайте, что для активации полной поддержки PCIe 4.0 и разблокировки лимитов мощности потребуется плата на чипсете B560, H570 или Z590; на чипсетах 400-й серии PCIe 4.0 работать не будет. Обязательно обновите BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения совместимости и стабильности. Учитывая потенциал тепловыделения в турбо-режиме, заранее позаботьтесь о качественной системе охлаждения и хорошо вентилируемом корпусе. Данная OEM-версия поставляется без штатной упаковки и кулера, что делает ее оптимальным выбором для сборщиков, которые самостоятельно подбирают компоненты системы охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, установили, подключили, все работает. Цена порадовала, дешевле чем везде.
Достоинства:
Комментарий:
процессор запустился без проблем. Все отлично. следов термопасты замечено не было. товар новый
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описание. полностью исправен. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
рабочий, дешевле, чем средняя цена немного напрягло, что отчетливо видно отпечатки пальцев на поверхности процессора (фото), по остальному нареканий нет - поставил вместо 10105f, все работает (материнка Gigabyte B560M D3H) пробивал серийный номер на сайте интел, подтвердился, если это кому-то интересно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор по соотношению цена производительность. Брал взамен i310105 поставил новый охлад и в биосе с вентилятором поднастроил всё остальное по умолчанию. Доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, все подошло и приехало в целости и сохранности, продавец быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает Процессор Хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор для игр и работы. Со своими задачами справляется на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, новенький процессор, 6 ядер. Упакован хорошо. Перенес доставку успешно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все отлично работает. Температуры в норме. Перешел на него с 10105f даже не пришлось обновлять биос, поставил и все заработало.
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: + Быстрая готовность заказа (за 5 минут после оформления) + Новизна и низкая стоимость экземпляра + Температура процессора не поднимается выше 40 при умеренной нагрузке Минусов пока не выявил
Достоинства:
Комментарий:
Процессор новый. Все отлично завёлся без проблем! Продавец Ситилинк надёжный.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, установили, подключили, все работает. Цена порадовала, дешевле чем везде.
Достоинства:
Комментарий:
процессор запустился без проблем. Все отлично. следов термопасты замечено не было. товар новый
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описание. полностью исправен. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
рабочий, дешевле, чем средняя цена немного напрягло, что отчетливо видно отпечатки пальцев на поверхности процессора (фото), по остальному нареканий нет - поставил вместо 10105f, все работает (материнка Gigabyte B560M D3H) пробивал серийный номер на сайте интел, подтвердился, если это кому-то интересно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор по соотношению цена производительность. Брал взамен i310105 поставил новый охлад и в биосе с вентилятором поднастроил всё остальное по умолчанию. Доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, все подошло и приехало в целости и сохранности, продавец быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает Процессор Хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор для игр и работы. Со своими задачами справляется на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, новенький процессор, 6 ядер. Упакован хорошо. Перенес доставку успешно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все отлично работает. Температуры в норме. Перешел на него с 10105f даже не пришлось обновлять биос, поставил и все заработало.
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: + Быстрая готовность заказа (за 5 минут после оформления) + Новизна и низкая стоимость экземпляра + Температура процессора не поднимается выше 40 при умеренной нагрузке Минусов пока не выявил
Достоинства:
Комментарий:
Процессор новый. Все отлично завёлся без проблем! Продавец Ситилинк надёжный.