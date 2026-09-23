Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
Процессор Intel Core i5-13400 – 10-ядерная модель, созданная на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S. Уровень производительности и низкое энергопотребление делают чипсет отличным вариантом для сборки домашнего или офисного компьютера. Конфигурация устройства представлена 6 производительными ядрами для запуска и работы «тяжелых» программ, а также 4 энергоэффективными ядрами для решения нересурсоемких задач в фоновом режиме. Модель способна выполнять до 16 вычислительных операций одновременно, гарантируя стабильное функционирование в режиме многозадачности. Процессор Intel Core i5-13400 имеет трехуровневый кэш для мгновенного доступа системы к наиболее часто запрашиваемым данным. Чипсет функционирует на частоте 2.5 ГГц с возможностью разгона до 3.6 ГГц в турборежиме. В сборке с данным чипсетом можно использовать оперативную память DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 730 легко заменит собой отдельную видеокарту, избавив от необходимости ее приобретения.
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