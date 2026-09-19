Top.Mail.Ru
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407226
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.4
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM

Ryzen 9 5950X — это 64-разрядный шестнадцати ядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.4 ГГц с усилением до 4.9 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.4
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ryzen 9 5950X — это 64-разрядный шестнадцати ядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.4 ГГц с усилением до 4.9 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...