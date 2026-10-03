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Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939)

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Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото 1
Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото 2
Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
64
  • Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото 2
  • Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640032
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
2.5
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
130

Описание товара Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939)

Центральный Процессор AMD EPYC 9224 OEM - это мощный и эффективный процессор, разработанный компанией AMD для использования в серверных и корпоративных системах. Он обеспечивает высокую производительность и скорость обработки данных, что делает его идеальным выбором для предприятий, которым требуется высокая вычислительная мощность.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
2.5
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
6
Страна производитель
Китай
Описание
Центральный Процессор AMD EPYC 9224 OEM - это мощный и эффективный процессор, разработанный компанией AMD для использования в серверных и корпоративных системах. Он обеспечивает высокую производительность и скорость обработки данных, что делает его идеальным выбором для предприятий, которым требуется высокая вычислительная мощность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD EPYC 9224 OEM (100-000000939) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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