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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
128
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640036
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Описание товара Процессор AMD EPYC 9334 OEM (100-000000800)
Центральный Процессор AMD EPYC 9334 имеет 32 ядер и 64 потоков, но его базовая частота составляет 2,7 ГГц и может достигать до 3,9 ГГц в турбо-режиме. Кэш-память 3-го уровня объемом 128 МБ позволяет процессору обрабатывать большие объемы данных. Поддержка оперативной памяти DDR5 и максимальная частота 4800 МГц обеспечивают высокую производительность и скорость работы. Энергопотребление процессора составляет от 200 до 240 ватт, что позволяет использовать его в системах с высокой нагрузкой. Процессор AMD EPYC 9334 является идеальным выбором для требовательных приложений, требующих высокой производительности и надежности.
Центральный Процессор AMD EPYC 9334 имеет 32 ядер и 64 потоков, но его базовая частота составляет 2,7 ГГц и может достигать до 3,9 ГГц в турбо-режиме. Кэш-память 3-го уровня объемом 128 МБ позволяет процессору обрабатывать большие объемы данных. Поддержка оперативной памяти DDR5 и максимальная частота 4800 МГц обеспечивают высокую производительность и скорость работы. Энергопотребление процессора составляет от 200 до 240 ватт, что позволяет использовать его в системах с высокой нагрузкой. Процессор AMD EPYC 9334 является идеальным выбором для требовательных приложений, требующих высокой производительности и надежности.
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