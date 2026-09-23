Процессор Intel Original Core i7 12700 Soc-1700 (CM8071504555019S RL4Q) OEM
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Original Core i7 12700 Soc-1700 (CM8071504555019S RL4Q) OEM
Процессор Intel Core i7-12700: Баланс для требовательных задач
Процессор Intel Core i7-12700 на сокете LGA 1700 - это отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение без необходимости вручную разгонять систему. Он идеально подходит для создателей контента, работающих в программах для монтажа видео или 3D-графики, а также для требовательных геймеров, которым важна высокая частота кадров в современных играх. Для его установки потребуется материнская плата на чипсетах Intel 600 или 700 серии (B660, H670, Z690, B760, Z790), что открывает широкий выбор как для бюджетных, так и для продвинутых сборок.
Архитектура, ядра и частоты: Гибридная мощь Alder Lake
В основе этого процессора лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая 8 производительных ядер Golden Cove (P-cores) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (E-cores), что в сумме дает 12 физических ядер и 20 потоков. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся многопоточную производительность для рендеринга и многозадачности, в то время как высокие частоты P-ядер (до 4.9 ГГц в турбо-режиме) отвечают за скорость в играх и приложениях, чувствительных к однопоточной мощности. Техпроцесс Intel 7 (10nm) и 25 МБ интеллектуального кэша L3 обеспечивают эффективную работу с данными.
Кэш, память и контроллеры: Скоростные магистрали
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, а также более доступную DDR4, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Двухканальный режим обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для работы с большими объемами данных. 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0 открывают доступ к самым быстрым накопителям SSD и будущим поколениям видеокарт, минимизируя задержки в системе.
TDP, питание и разгон: Эффективное энергопотребление
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт (базовый), но в режиме максимальной производительности (Turbo Power) он может увеличиваться. Это означает, что для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется качественная система охлаждения - башенный кулер с тепловыми трубками или СВО начального уровня. Процессор имеет заблокированный множитель (не имеет индекса "K"), поэтому ручной разгон невозможен, что упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на чипсете B660/B760 без усиленных цепей питания.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен интегрированной графикой Intel UHD Graphics 770. Она подходит для работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и обеспечивает аппаратное декодирование популярных кодеков, включая AV1, что снижает нагрузку на ЦП при стриминге. Наличие технологии Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и обработку видео в поддерживаемых программах. Дополнительные возможности, такие как поддержка Resizable BAR на уровне процессора, позволяют современным видеокартам получать прямой доступ ко всей видеопамяти, повышая FPS в играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для полной совместимости с процессорами 12-го поколения. Учитывая потенциально высокое энергопотребление в турбо-режиме, обратите внимание на блок питания с запасом мощности и качественную систему охлаждения. Данная поставка (OEM) обычно не включает в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобретать отдельно. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 12 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 850 руб.8213 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)
-
В наличииЦена 32 860 руб.8215 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM
-
В наличииЦена 33 010 руб.8253 руб. в СплитПроцессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)
-
В наличииЦена 33 930 руб.8483 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
-
В наличииЦена 35 340 руб.8835 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
-
В наличииЦена 36 130 руб.9033 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)
-
В наличииЦена 36 130 руб.9033 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
-
В наличииЦена 38 460 руб.9615 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 39 660 руб.9915 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 41 970 руб.10493 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H...
-
В наличииЦена 42 850 руб. 53 990 руб.10713 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 43 620 руб.10905 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
Процессор Intel Core i7-12700: Баланс для требовательных задач
Процессор Intel Core i7-12700 на сокете LGA 1700 - это отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение без необходимости вручную разгонять систему. Он идеально подходит для создателей контента, работающих в программах для монтажа видео или 3D-графики, а также для требовательных геймеров, которым важна высокая частота кадров в современных играх. Для его установки потребуется материнская плата на чипсетах Intel 600 или 700 серии (B660, H670, Z690, B760, Z790), что открывает широкий выбор как для бюджетных, так и для продвинутых сборок.
Архитектура, ядра и частоты: Гибридная мощь Alder Lake
В основе этого процессора лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая 8 производительных ядер Golden Cove (P-cores) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (E-cores), что в сумме дает 12 физических ядер и 20 потоков. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся многопоточную производительность для рендеринга и многозадачности, в то время как высокие частоты P-ядер (до 4.9 ГГц в турбо-режиме) отвечают за скорость в играх и приложениях, чувствительных к однопоточной мощности. Техпроцесс Intel 7 (10nm) и 25 МБ интеллектуального кэша L3 обеспечивают эффективную работу с данными.
Кэш, память и контроллеры: Скоростные магистрали
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, а также более доступную DDR4, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Двухканальный режим обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для работы с большими объемами данных. 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0 открывают доступ к самым быстрым накопителям SSD и будущим поколениям видеокарт, минимизируя задержки в системе.
TDP, питание и разгон: Эффективное энергопотребление
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт (базовый), но в режиме максимальной производительности (Turbo Power) он может увеличиваться. Это означает, что для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется качественная система охлаждения - башенный кулер с тепловыми трубками или СВО начального уровня. Процессор имеет заблокированный множитель (не имеет индекса "K"), поэтому ручной разгон невозможен, что упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на чипсете B660/B760 без усиленных цепей питания.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен интегрированной графикой Intel UHD Graphics 770. Она подходит для работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и обеспечивает аппаратное декодирование популярных кодеков, включая AV1, что снижает нагрузку на ЦП при стриминге. Наличие технологии Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и обработку видео в поддерживаемых программах. Дополнительные возможности, такие как поддержка Resizable BAR на уровне процессора, позволяют современным видеокартам получать прямой доступ ко всей видеопамяти, повышая FPS в играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для полной совместимости с процессорами 12-го поколения. Учитывая потенциально высокое энергопотребление в турбо-режиме, обратите внимание на блок питания с запасом мощности и качественную систему охлаждения. Данная поставка (OEM) обычно не включает в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобретать отдельно. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 12 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i7 12700 Soc-1700 (CM8071504555019S RL4Q) OEM