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Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)

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Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321) - фото 1
Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake Refresh
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
  • Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321) - фото 1
  • Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 495446
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)
11 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake Refresh
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-10105 отлично подходит для создания надежной и энергоэффективной офисной или домашней системы, а также для недорогой игровой сборки начального уровня. Его четыре ядра и восемь потоков справляются с повседневными задачами, веб-серфингом, работой с документами и обеспечивают комфортный FPS в популярных онлайн-играх и проектах прошлых лет при использовании дискретной видеокарты. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах серий H410, B460, H470 и Z490 (требуется обновление BIOS для 500-й серии) и предлагает отличное соотношение цены и производительности для входа в экосистему Intel.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная 14-нанометровая архитектура Comet Lake. Он обладает 4 физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до 8 потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 процессор может динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в однопоточных приложениях. Общий объем интеллектуального кэша достигает 6 МБ (L3), что ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, что является стандартом для платформ начального и среднего уровня. Для подключения высокоскоростных компонентов, таких как видеокарта и NVMe SSD, процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 630, которое позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для работы с офисными приложениями и просмотра видео в 4K.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на скромные требования к системе охлаждения. Для него будет достаточно недорогого боксового кулера или компактного башенного охладителя. Стоит отметить, что Intel Core i3-10105 имеет заблокированный множитель, поэтому его потенциал для ручного разгона через BIOS отсутствует. Это делает его стабильным и предсказуемым решением, не требующим дорогих материнских плат с усиленными цепями питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 позволяет выводить изображение на несколько дисплеев и поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC/H.265, что снижает нагрузку на процессор при просмотре фильмов. Для ускорения задач кодирования и трансляции потокового видео задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает набор инструкций SSE4.1/4.2, AVX2, что улучшает производительность в ряде оптимизированных приложений и играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет актуальную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно для штатной работы, для длительных нагрузок или работы в плохо вентилируемом корпусе???? установить более эффективный охладитель. При сборке игровой системы ключевым элементом станет выбор производительной дискретной видеокарты, так как встроенное графическое ядро имеет ограниченный потенциал для современных игр.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake Refresh
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-10105 отлично подходит для создания надежной и энергоэффективной офисной или домашней системы, а также для недорогой игровой сборки начального уровня. Его четыре ядра и восемь потоков справляются с повседневными задачами, веб-серфингом, работой с документами и обеспечивают комфортный FPS в популярных онлайн-играх и проектах прошлых лет при использовании дискретной видеокарты. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах серий H410, B460, H470 и Z490 (требуется обновление BIOS для 500-й серии) и предлагает отличное соотношение цены и производительности для входа в экосистему Intel.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная 14-нанометровая архитектура Comet Lake. Он обладает 4 физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до 8 потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 процессор может динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в однопоточных приложениях. Общий объем интеллектуального кэша достигает 6 МБ (L3), что ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, что является стандартом для платформ начального и среднего уровня. Для подключения высокоскоростных компонентов, таких как видеокарта и NVMe SSD, процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 630, которое позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для работы с офисными приложениями и просмотра видео в 4K.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на скромные требования к системе охлаждения. Для него будет достаточно недорогого боксового кулера или компактного башенного охладителя. Стоит отметить, что Intel Core i3-10105 имеет заблокированный множитель, поэтому его потенциал для ручного разгона через BIOS отсутствует. Это делает его стабильным и предсказуемым решением, не требующим дорогих материнских плат с усиленными цепями питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 позволяет выводить изображение на несколько дисплеев и поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC/H.265, что снижает нагрузку на процессор при просмотре фильмов. Для ускорения задач кодирования и трансляции потокового видео задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает набор инструкций SSE4.1/4.2, AVX2, что улучшает производительность в ряде оптимизированных приложений и играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет актуальную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно для штатной работы, для длительных нагрузок или работы в плохо вентилируемом корпусе???? установить более эффективный охладитель. При сборке игровой системы ключевым элементом станет выбор производительной дискретной видеокарты, так как встроенное графическое ядро имеет ограниченный потенциал для современных игр.

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Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321) - стоимость товара 11580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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