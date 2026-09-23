Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-10105 отлично подходит для создания надежной и энергоэффективной офисной или домашней системы, а также для недорогой игровой сборки начального уровня. Его четыре ядра и восемь потоков справляются с повседневными задачами, веб-серфингом, работой с документами и обеспечивают комфортный FPS в популярных онлайн-играх и проектах прошлых лет при использовании дискретной видеокарты. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах серий H410, B460, H470 и Z490 (требуется обновление BIOS для 500-й серии) и предлагает отличное соотношение цены и производительности для входа в экосистему Intel.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит усовершенствованная 14-нанометровая архитектура Comet Lake. Он обладает 4 физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до 8 потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 процессор может динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в однопоточных приложениях. Общий объем интеллектуального кэша достигает 6 МБ (L3), что ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, что является стандартом для платформ начального и среднего уровня. Для подключения высокоскоростных компонентов, таких как видеокарта и NVMe SSD, процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 630, которое позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для работы с офисными приложениями и просмотра видео в 4K.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на скромные требования к системе охлаждения. Для него будет достаточно недорогого боксового кулера или компактного башенного охладителя. Стоит отметить, что Intel Core i3-10105 имеет заблокированный множитель, поэтому его потенциал для ручного разгона через BIOS отсутствует. Это делает его стабильным и предсказуемым решением, не требующим дорогих материнских плат с усиленными цепями питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 позволяет выводить изображение на несколько дисплеев и поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC/H.265, что снижает нагрузку на процессор при просмотре фильмов. Для ускорения задач кодирования и трансляции потокового видео задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает набор инструкций SSE4.1/4.2, AVX2, что улучшает производительность в ряде оптимизированных приложений и играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет актуальную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно для штатной работы, для длительных нагрузок или работы в плохо вентилируемом корпусе???? установить более эффективный охладитель. При сборке игровой системы ключевым элементом станет выбор производительной дискретной видеокарты, так как встроенное графическое ядро имеет ограниченный потенциал для современных игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i5 10400F OEM
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S ...
-
В наличииЦена 11 710 руб.2928 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
-
В наличииЦена 12 240 руб.3060 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM
-
В наличииЦена 12 670 руб.3168 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
-
В наличииЦена 12 980 руб.3245 руб. в СплитПроцессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-10105 отлично подходит для создания надежной и энергоэффективной офисной или домашней системы, а также для недорогой игровой сборки начального уровня. Его четыре ядра и восемь потоков справляются с повседневными задачами, веб-серфингом, работой с документами и обеспечивают комфортный FPS в популярных онлайн-играх и проектах прошлых лет при использовании дискретной видеокарты. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах серий H410, B460, H470 и Z490 (требуется обновление BIOS для 500-й серии) и предлагает отличное соотношение цены и производительности для входа в экосистему Intel.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит усовершенствованная 14-нанометровая архитектура Comet Lake. Он обладает 4 физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до 8 потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 процессор может динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в однопоточных приложениях. Общий объем интеллектуального кэша достигает 6 МБ (L3), что ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, что является стандартом для платформ начального и среднего уровня. Для подключения высокоскоростных компонентов, таких как видеокарта и NVMe SSD, процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 630, которое позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для работы с офисными приложениями и просмотра видео в 4K.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на скромные требования к системе охлаждения. Для него будет достаточно недорогого боксового кулера или компактного башенного охладителя. Стоит отметить, что Intel Core i3-10105 имеет заблокированный множитель, поэтому его потенциал для ручного разгона через BIOS отсутствует. Это делает его стабильным и предсказуемым решением, не требующим дорогих материнских плат с усиленными цепями питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 позволяет выводить изображение на несколько дисплеев и поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC/H.265, что снижает нагрузку на процессор при просмотре фильмов. Для ускорения задач кодирования и трансляции потокового видео задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает набор инструкций SSE4.1/4.2, AVX2, что улучшает производительность в ряде оптимизированных приложений и играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет актуальную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно для штатной работы, для длительных нагрузок или работы в плохо вентилируемом корпусе???? установить более эффективный охладитель. При сборке игровой системы ключевым элементом станет выбор производительной дискретной видеокарты, так как встроенное графическое ядро имеет ограниченный потенциал для современных игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)