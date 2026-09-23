Описание товара Процессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-10105 отлично подходит для создания надежной и энергоэффективной офисной или домашней системы, а также для недорогой игровой сборки начального уровня. Его четыре ядра и восемь потоков справляются с повседневными задачами, веб-серфингом, работой с документами и обеспечивают комфортный FPS в популярных онлайн-играх и проектах прошлых лет при использовании дискретной видеокарты. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах серий H410, B460, H470 и Z490 (требуется обновление BIOS для 500-й серии) и предлагает отличное соотношение цены и производительности для входа в экосистему Intel.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная 14-нанометровая архитектура Comet Lake. Он обладает 4 физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до 8 потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 процессор может динамически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в однопоточных приложениях. Общий объем интеллектуального кэша достигает 6 МБ (L3), что ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, что является стандартом для платформ начального и среднего уровня. Для подключения высокоскоростных компонентов, таких как видеокарта и NVMe SSD, процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 630, которое позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для работы с офисными приложениями и просмотра видео в 4K.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на скромные требования к системе охлаждения. Для него будет достаточно недорогого боксового кулера или компактного башенного охладителя. Стоит отметить, что Intel Core i3-10105 имеет заблокированный множитель, поэтому его потенциал для ручного разгона через BIOS отсутствует. Это делает его стабильным и предсказуемым решением, не требующим дорогих материнских плат с усиленными цепями питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 позволяет выводить изображение на несколько дисплеев и поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC/H.265, что снижает нагрузку на процессор при просмотре фильмов. Для ускорения задач кодирования и трансляции потокового видео задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает набор инструкций SSE4.1/4.2, AVX2, что улучшает производительность в ряде оптимизированных приложений и играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет актуальную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно для штатной работы, для длительных нагрузок или работы в плохо вентилируемом корпусе???? установить более эффективный охладитель. При сборке игровой системы ключевым элементом станет выбор производительной дискретной видеокарты, так как встроенное графическое ядро имеет ограниченный потенциал для современных игр.