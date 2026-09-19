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Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P)

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Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 490101
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P)

Intel Core i3-10105 — это четырех ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 6 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.



Теги товара: Intel 10-го поколения

Отзывы о товаре Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i3-10105 — это четырех ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 6 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.


Теги товара: Intel 10-го поколения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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