Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 490101
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
20
Описание товара Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P)
Intel Core i3-10105 — это четырех ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 6 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.
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Теги товара: Intel 10-го поколения
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Intel Core i3-10105 — это четырех ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 6 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
Процессор Intel CORE I3-10105 (CM8070104291321 S RH3P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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