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Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM

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Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
  • Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518773
Доставка в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM
5 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM

Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор отлично подойдет для создания бюджетных игровых и универсальных офисных систем, где важны баланс цены и производительности в повседневных задачах. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он уверенно справляется не только с работой в браузере и офисными приложениями, но и с современными играми в паре с дискретной видеокартой среднего класса. Для его установки потребуется материнская плата на чипсете Intel 400 или 500 серии (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590) с сокетом LGA 1200, что предоставляет широкий выбор недорогих вариантов.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i3-10105F лежит обновленная архитектура Comet Lake Refresh, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой Hyper-Threading, что дает в общей сложности 8 вычислительных потоков, обеспечивают хорошую многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он может автоматически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, что напрямую влияет на высокую скорость отклика в приложениях и играх, чувствительных к одноядерной производительности. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что способствует эффективной работе с данными.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в процессоре i3-10105F поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является оптимальным решением для бюджетных сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 2666 МГц, что более чем достаточно для стабильной работы системы без узких мест. Интегрированный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для непосредственного подключения дискретной видеокарты, а также дополнительные линии для высокоскоростных NVMe накопителей через чипсет материнской платы, обеспечивая быструю загрузку игр и приложений. Встроенного графического ядра в этой модели нет, что подчеркивает ее ориентацию на сборки с внешней видеокартой.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры, а также собирать системы в корпусах с ограниченным воздухообменом. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон традиционными методами невозможен, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты под нагрузкой в пределах теплового и энергетического лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже отмечалось, данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты. Это следует учитывать при планировании сборки. Из ключевых современных технологий процессор поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет работу специализированных вычислительных задач. Его возможности хорошо раскрываются в связке с чипсетами материнских плат, которые предоставляют современные интерфейсы, такие как USB 3.2 Gen 2 и скоростные LAN-порты.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что в вашей системе установлена дискретная видеокарта, так как без нее компьютер на базе Core i3-10105F не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание, что для чипсетов серии 400 может потребоваться обновление BIOS для полной совместимости с процессорами 10-го поколения в формате Refresh. Несмотря на скромный TDP, для стабильной работы под длительной нагрузкой и поддержания высоких частот в турбо-режиме рекомендуется использовать качественный кулер, превосходящий базовый по эффективности. Данная поставка OEM означает, что процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что важно учесть при комплектации.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор отлично подойдет для создания бюджетных игровых и универсальных офисных систем, где важны баланс цены и производительности в повседневных задачах. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он уверенно справляется не только с работой в браузере и офисными приложениями, но и с современными играми в паре с дискретной видеокартой среднего класса. Для его установки потребуется материнская плата на чипсете Intel 400 или 500 серии (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590) с сокетом LGA 1200, что предоставляет широкий выбор недорогих вариантов.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i3-10105F лежит обновленная архитектура Comet Lake Refresh, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой Hyper-Threading, что дает в общей сложности 8 вычислительных потоков, обеспечивают хорошую многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он может автоматически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, что напрямую влияет на высокую скорость отклика в приложениях и играх, чувствительных к одноядерной производительности. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что способствует эффективной работе с данными.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в процессоре i3-10105F поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является оптимальным решением для бюджетных сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 2666 МГц, что более чем достаточно для стабильной работы системы без узких мест. Интегрированный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для непосредственного подключения дискретной видеокарты, а также дополнительные линии для высокоскоростных NVMe накопителей через чипсет материнской платы, обеспечивая быструю загрузку игр и приложений. Встроенного графического ядра в этой модели нет, что подчеркивает ее ориентацию на сборки с внешней видеокартой.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры, а также собирать системы в корпусах с ограниченным воздухообменом. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон традиционными методами невозможен, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты под нагрузкой в пределах теплового и энергетического лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже отмечалось, данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты. Это следует учитывать при планировании сборки. Из ключевых современных технологий процессор поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет работу специализированных вычислительных задач. Его возможности хорошо раскрываются в связке с чипсетами материнских плат, которые предоставляют современные интерфейсы, такие как USB 3.2 Gen 2 и скоростные LAN-порты.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что в вашей системе установлена дискретная видеокарта, так как без нее компьютер на базе Core i3-10105F не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание, что для чипсетов серии 400 может потребоваться обновление BIOS для полной совместимости с процессорами 10-го поколения в формате Refresh. Несмотря на скромный TDP, для стабильной работы под длительной нагрузкой и поддержания высоких частот в турбо-режиме рекомендуется использовать качественный кулер, превосходящий базовый по эффективности. Данная поставка OEM означает, что процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что важно учесть при комплектации.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM - данный товар вы можете купить по цене 5660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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