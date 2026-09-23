Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 9 7900X - это флаггантский 12-ядерный чип для высокопроизводительных рабочих станций и геймеров, не идущих на компромиссы. Он идеально подходит для профессиональных задач: быстрого рендеринга видео, работы с 3D-графикой, сложных вычислений и стриминга без потери FPS. Установленный в материнскую плату с сокетом AM5 (чипсеты X670E, X670, B650), этот процессор станет сердцем мощной сборки, способной справиться с многозадачностью любого уровня.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 9 7900X лежит передовая архитектура AMD Zen 4, выполненная по 5-нанометровому техпроцессу. Конфигурация 12 ядер и 24 потоков обеспечивает исключительную параллельную производительность для рендеринга и тяжелых приложений. Высокая базовая частота 4.7 ГГц и турбо-частота до 5.6 ГГц гарантируют отличную скорость в играх и однопоточных задачах. Большой объем кэш-памяти L2 (12 МБ) и L3 (64 МБ) минимизирует задержки, ускоряя обработку данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных пакетов. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя использовать самые быстрые NVMe SSD и готовиться к будущим поколениям видеокарт. Встроенной графики (iGPU) в этой модели нет, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 170 Вт, что указывает на высокое энергопотребление под нагрузкой и требует соответствующего подхода к охлаждению. Для стабильной работы рекомендуется мощный кулер башенного типа или СЖО. Ryzen 9 7900X имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с помощью Precision Boost Overdrive и на материнских платах с надежной системой питания VRM.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, что типично для высокопроизводительных решений AMD серии Ryzen 9. Однако чип поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Resizable BAR (Smart Access Memory) для увеличения производительности в связке с видеокартами AMD Radeon. Также присутствует поддержка новых инструкций для ускорения рабочих нагрузок.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Ryzen 9 7900X убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет достаточную систему охлаждения VRM для питания этого мощного процессора. Обязательно потребуется производительная система охлаждения и качественный блок питания. Учитывайте, что для работы с DDR5 памятью нужны соответствующие модули ОЗУ. После сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности, а также провести стресс-тестирование системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 12 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 340 руб.8835 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
-
В наличииЦена 36 130 руб.9033 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
-
В наличииЦена 38 460 руб.9615 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 39 660 руб.9915 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 41 970 руб.10493 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H...
-
В наличииЦена 42 850 руб. 53 990 руб.10713 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 43 620 руб.10905 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
-
В наличииЦена 45 130 руб.11283 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 46 060 руб. 57 110 руб.11515 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 46 990 руб.11748 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
-
В наличииЦена 50 170 руб.12543 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 56 900 руб.14225 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 9 7900X - это флаггантский 12-ядерный чип для высокопроизводительных рабочих станций и геймеров, не идущих на компромиссы. Он идеально подходит для профессиональных задач: быстрого рендеринга видео, работы с 3D-графикой, сложных вычислений и стриминга без потери FPS. Установленный в материнскую плату с сокетом AM5 (чипсеты X670E, X670, B650), этот процессор станет сердцем мощной сборки, способной справиться с многозадачностью любого уровня.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 9 7900X лежит передовая архитектура AMD Zen 4, выполненная по 5-нанометровому техпроцессу. Конфигурация 12 ядер и 24 потоков обеспечивает исключительную параллельную производительность для рендеринга и тяжелых приложений. Высокая базовая частота 4.7 ГГц и турбо-частота до 5.6 ГГц гарантируют отличную скорость в играх и однопоточных задачах. Большой объем кэш-памяти L2 (12 МБ) и L3 (64 МБ) минимизирует задержки, ускоряя обработку данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных пакетов. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя использовать самые быстрые NVMe SSD и готовиться к будущим поколениям видеокарт. Встроенной графики (iGPU) в этой модели нет, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 170 Вт, что указывает на высокое энергопотребление под нагрузкой и требует соответствующего подхода к охлаждению. Для стабильной работы рекомендуется мощный кулер башенного типа или СЖО. Ryzen 9 7900X имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с помощью Precision Boost Overdrive и на материнских платах с надежной системой питания VRM.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, что типично для высокопроизводительных решений AMD серии Ryzen 9. Однако чип поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Resizable BAR (Smart Access Memory) для увеличения производительности в связке с видеокартами AMD Radeon. Также присутствует поддержка новых инструкций для ускорения рабочих нагрузок.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Ryzen 9 7900X убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет достаточную систему охлаждения VRM для питания этого мощного процессора. Обязательно потребуется производительная система охлаждения и качественный блок питания. Учитывайте, что для работы с DDR5 памятью нужны соответствующие модули ОЗУ. После сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности, а также провести стресс-тестирование системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 12 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)