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Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM

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Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM - фото 1
Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
  • Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655185
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Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
13 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR5, DDR4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM

Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-14400F является оптимальным решением для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции для повседневных задач и профессиональных приложений. Он идеально подойдет геймерам, которые хотят получить высокий FPS в современных играх в паре с мощной дискретной видеокартой, а также монтажерам, дизайнерам и программистам, работающим с требовательным софтом. Процессор использует сокет LGA 1700, что позволяет установить его на материнские платы с чипсетами Intel 600 или 700 серии, но важно учитывать, что для полноценной работы на платах серии 600 может потребоваться обновление BIOS.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-14400F лежит гибридная архитектура Raptor Lake, которая сочетает высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Конфигурация включает 6 производительных P-ядер (Golden Cove) и 4 энергоэффективных E-ядра (Gracemont), что в сумме дает 10 физических ядер и 16 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота процессора составляет 2.5 ГГц, а максимальная турбо-частота достигает 4.7 ГГц, обеспечивая отличную скорость в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс Intel 7 и общий объем кэш-памяти 20 МБ (L2+L3) способствуют высокой отзывчивости системы в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в этом процессоре поддерживает современный стандарт DDR5, а также устаревающий, но доступный DDR4, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - до 4800 МГц (для DDR5) или 3200 МГц (для DDR4) в двухканальном режиме, что критично для устранения узких мест в играх и профессиональных приложениях. Для подключения видеокарты и скоростных накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, обеспечивающих задел для будущих апгрейдов. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при пиковых нагрузках с использованием технологии Turbo Boost Max 3.0 потребление энергии может возрастать, поэтому рекомендуется использовать качественный кулер начального-среднего уровня. Процессор имеет заблокированный множитель (индекс без "K"), что не предполагает ручного разгона, но автоматические технологии Intel надежно повышают частоты в рамках термопакета и возможностей системы охлаждения. Для стабильной работы достаточно материнской платы с надежной цепью питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель с литерой "F" в названии не оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics. Это означает, что для вывода изображения на монитор, а также для любых задач, связанных с обработкой графики, обязательно потребуется внешняя видеокарта. Из дополнительных технологий процессор поддерживает современные инструкции для ускорения вычислений, а совместимость с материнскими платами на соответствующих чипсетах открывает доступ к функциям вроде Resizable BAR для повышения производительности в играх, высокоскоростным портам USB 3.2 Gen 2x2 и интерфейсам для быстрых накопителей NVMe.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Intel Core i5-14400F убедитесь, что у вас уже есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы на чипсете Intel 600-й серии заранее уточните у продавца, установлена ли на нее свежая версия BIOS с поддержкой процессоров Raptor Lake Refresh, либо будьте готовы к ее обновлению (для чего может потребоваться другой, уже совместимый CPU). Для данного CPU подойдет недорогой башенный кулер, который обеспечит не только низкий уровень шума, но и стабильный температурный режим даже под продолжительной нагрузкой.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Развернуть
Тактовая частота
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR5, DDR4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-14400F является оптимальным решением для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции для повседневных задач и профессиональных приложений. Он идеально подойдет геймерам, которые хотят получить высокий FPS в современных играх в паре с мощной дискретной видеокартой, а также монтажерам, дизайнерам и программистам, работающим с требовательным софтом. Процессор использует сокет LGA 1700, что позволяет установить его на материнские платы с чипсетами Intel 600 или 700 серии, но важно учитывать, что для полноценной работы на платах серии 600 может потребоваться обновление BIOS.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-14400F лежит гибридная архитектура Raptor Lake, которая сочетает высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Конфигурация включает 6 производительных P-ядер (Golden Cove) и 4 энергоэффективных E-ядра (Gracemont), что в сумме дает 10 физических ядер и 16 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота процессора составляет 2.5 ГГц, а максимальная турбо-частота достигает 4.7 ГГц, обеспечивая отличную скорость в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс Intel 7 и общий объем кэш-памяти 20 МБ (L2+L3) способствуют высокой отзывчивости системы в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в этом процессоре поддерживает современный стандарт DDR5, а также устаревающий, но доступный DDR4, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - до 4800 МГц (для DDR5) или 3200 МГц (для DDR4) в двухканальном режиме, что критично для устранения узких мест в играх и профессиональных приложениях. Для подключения видеокарты и скоростных накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, обеспечивающих задел для будущих апгрейдов. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при пиковых нагрузках с использованием технологии Turbo Boost Max 3.0 потребление энергии может возрастать, поэтому рекомендуется использовать качественный кулер начального-среднего уровня. Процессор имеет заблокированный множитель (индекс без "K"), что не предполагает ручного разгона, но автоматические технологии Intel надежно повышают частоты в рамках термопакета и возможностей системы охлаждения. Для стабильной работы достаточно материнской платы с надежной цепью питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель с литерой "F" в названии не оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics. Это означает, что для вывода изображения на монитор, а также для любых задач, связанных с обработкой графики, обязательно потребуется внешняя видеокарта. Из дополнительных технологий процессор поддерживает современные инструкции для ускорения вычислений, а совместимость с материнскими платами на соответствующих чипсетах открывает доступ к функциям вроде Resizable BAR для повышения производительности в играх, высокоскоростным портам USB 3.2 Gen 2x2 и интерфейсам для быстрых накопителей NVMe.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Intel Core i5-14400F убедитесь, что у вас уже есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы на чипсете Intel 600-й серии заранее уточните у продавца, установлена ли на нее свежая версия BIOS с поддержкой процессоров Raptor Lake Refresh, либо будьте готовы к ее обновлению (для чего может потребоваться другой, уже совместимый CPU). Для данного CPU подойдет недорогой башенный кулер, который обеспечит не только низкий уровень шума, но и стабильный температурный режим даже под продолжительной нагрузкой.

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Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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