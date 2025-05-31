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Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)

26 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571569
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)

Процессор AMD Ryzen 5 5600

Процессор AMD Ryzen 5 5600 (Soc-AM4/3.9/4.4GHz/3+16Mb/65W/OEM) (100-000000927) — это высокопроизводительное решение для настольных компьютеров на базе архитектуры Zen 3. С базовой тактовой частотой 3.9 ГГц и возможностью разгона до 4.4 ГГц, он обеспечивает отличную производительность для повседневных задач, игр и профессиональных приложений.

Процессор имеет 6 ядер и 16 потоков, что позволяет эффективно выполнять многозадачные операции и обеспечивает плавную работу при высоких нагрузках. Встроенное кэширование объемом 3 Мб для L2 и 16 Мб для L3 ускоряет доступ к данным, а энергопотребление на уровне 65 Вт делает его подходящим для систем с эффективным охлаждением.

Совместимость с сокетом AM4 упрощает установку и использование процессора в различных материнских платах. OEM версия поставляется без кулера, что позволяет пользователям выбрать систему охлаждения по своему усмотрению. AMD Ryzen 5 5600 идеально подходит для тех, кто ищет баланс между производительностью и стоимостью.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Дошло быстро, сам процессор в целостности. Завелся без проблем, все соответствует характеристикам Ryzen 5 5600.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление, что процессор сняли с другого устройства: нет магазинного запаха, упаковка не опечатана и нет защитных стикеров. Однако процессор рабочий и сразу же запустился. Несмотря на нюансы, в целом, я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял 2600 на 5600, в программах и играх результат чувствуется. Плавная работа, быстрее отклик.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, похоже на новый, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор, нечего добавить
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
пара дней танцев с бубном (биос не видел его) и проц работает, макс нагрев 72 градуса со старой системой охлаждения
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Южиков В.

Достоинства:


Комментарий:
крутится вертится,работает спасибо за камушек!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Стас Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный проц за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший новый процессор, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный процессор. Встал и работает. Киберпанк и Балдурсгейт тянет с ним без проблем
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Nagato Orishima

Достоинства:


Комментарий:
Процессор пришел очень быстро. В такой упаковке, но все ножки целые. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,упаковка-прозрачная коробочка с наклейкой штрихкода.Получать желательно с лупой,чтобы проверить ножки проца.Мне повезло.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Степан Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый , ножки не гнутые , тот , который заказывал
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Проц пришел целый Завёлся на 3,5-4 ГГц, холодный. Работает ровно
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Артем Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, ножки ровные, процессор работает
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Раис М.

Достоинства:


Комментарий:
На данный момент стоит в ПК, поэтому фото не приложу, может позже дополняют скринами. Все отлично, все работает, особенно выделю наличие годовой гарантии.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. пришел без следов использования. упакован был просто в пластиковом контейнере но все ножки идеально ровные.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший 6-ядерник, упаковка норм, ножки не гнутые
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Таня Л.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу ,быстрая доставка , хорошее качество .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный кукурузен 5 5600, до сих пор актуален. Что о нем говорить когда все есть в интернете. Единственное чего не хватает это нормальной упаковки, одной пластмассы для такой вещи недостаточно.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор, своё дело делает
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Погнутых контактов нету, работает отлично. Можно смело брать!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный проц. многие жалуются про упаковку, мне повезло, установился с лету на материнку MSI B550M PRO-VDH, запустилась сразу. спасибо, мне все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка как дешевая бижутерия, на вид целый. Как установлю, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший процессор, на наклейку спëрли(
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Jordy J.

Достоинства:


Комментарий:
Ножки целые, упаковка добротная в коробочке, стресс тест не выявил ошибок, частоты держит нормально



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.5
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 5600

Процессор AMD Ryzen 5 5600 (Soc-AM4/3.9/4.4GHz/3+16Mb/65W/OEM) (100-000000927) — это высокопроизводительное решение для настольных компьютеров на базе архитектуры Zen 3. С базовой тактовой частотой 3.9 ГГц и возможностью разгона до 4.4 ГГц, он обеспечивает отличную производительность для повседневных задач, игр и профессиональных приложений.

Процессор имеет 6 ядер и 16 потоков, что позволяет эффективно выполнять многозадачные операции и обеспечивает плавную работу при высоких нагрузках. Встроенное кэширование объемом 3 Мб для L2 и 16 Мб для L3 ускоряет доступ к данным, а энергопотребление на уровне 65 Вт делает его подходящим для систем с эффективным охлаждением.

Совместимость с сокетом AM4 упрощает установку и использование процессора в различных материнских платах. OEM версия поставляется без кулера, что позволяет пользователям выбрать систему охлаждения по своему усмотрению. AMD Ryzen 5 5600 идеально подходит для тех, кто ищет баланс между производительностью и стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Дошло быстро, сам процессор в целостности. Завелся без проблем, все соответствует характеристикам Ryzen 5 5600.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление, что процессор сняли с другого устройства: нет магазинного запаха, упаковка не опечатана и нет защитных стикеров. Однако процессор рабочий и сразу же запустился. Несмотря на нюансы, в целом, я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял 2600 на 5600, в программах и играх результат чувствуется. Плавная работа, быстрее отклик.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, похоже на новый, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор, нечего добавить
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
пара дней танцев с бубном (биос не видел его) и проц работает, макс нагрев 72 градуса со старой системой охлаждения
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Южиков В.

Достоинства:


Комментарий:
крутится вертится,работает спасибо за камушек!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Стас Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный проц за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший новый процессор, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный процессор. Встал и работает. Киберпанк и Балдурсгейт тянет с ним без проблем
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Nagato Orishima

Достоинства:


Комментарий:
Процессор пришел очень быстро. В такой упаковке, но все ножки целые. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,упаковка-прозрачная коробочка с наклейкой штрихкода.Получать желательно с лупой,чтобы проверить ножки проца.Мне повезло.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Степан Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый , ножки не гнутые , тот , который заказывал
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Проц пришел целый Завёлся на 3,5-4 ГГц, холодный. Работает ровно
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Артем Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, ножки ровные, процессор работает
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Раис М.

Достоинства:


Комментарий:
На данный момент стоит в ПК, поэтому фото не приложу, может позже дополняют скринами. Все отлично, все работает, особенно выделю наличие годовой гарантии.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. пришел без следов использования. упакован был просто в пластиковом контейнере но все ножки идеально ровные.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший 6-ядерник, упаковка норм, ножки не гнутые
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Таня Л.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу ,быстрая доставка , хорошее качество .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный кукурузен 5 5600, до сих пор актуален. Что о нем говорить когда все есть в интернете. Единственное чего не хватает это нормальной упаковки, одной пластмассы для такой вещи недостаточно.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор, своё дело делает
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Погнутых контактов нету, работает отлично. Можно смело брать!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный проц. многие жалуются про упаковку, мне повезло, установился с лету на материнку MSI B550M PRO-VDH, запустилась сразу. спасибо, мне все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка как дешевая бижутерия, на вид целый. Как установлю, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший процессор, на наклейку спëрли(
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Jordy J.

Достоинства:


Комментарий:
Ножки целые, упаковка добротная в коробочке, стресс тест не выявил ошибок, частоты держит нормально


Процессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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