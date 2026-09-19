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Процессор Intel CORE I3-10105F (CM8070104291323 S RH8V) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel CORE I3-10105F (CM8070104291323 S RH8V)

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Процессор Intel CORE I3-10105F (CM8070104291323 S RH8V)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 490103
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel CORE I3-10105F (CM8070104291323 S RH8V)

Intel Core i3-10105F — это четырех ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 6 МБ.?

Отзывы о товаре Процессор Intel CORE I3-10105F (CM8070104291323 S RH8V)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i3-10105F — это четырех ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 6 МБ.?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel CORE I3-10105F (CM8070104291323 S RH8V) – стоимость товара 4710 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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