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Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005)

5 Отзывы
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Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 1
Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 2
Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 3
Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 4
Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 5
Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
10
Количество потоков
16
  • Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 1
  • Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 2
  • Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 3
  • Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 4
  • Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 5
  • Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633049
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005)

Процессор Intel Core i5-13400F располагает встроенным контроллером PCI-E 5.0 с 20 линиями, гарантирующими высокую пропускную способность. Техпроцесс 7 нм обеспечивает высокую энергоэффективность чипсета и повышенный уровень производительности, достаточный для участия в сборке домашнего или офисного ПК. Гарантируется бесперебойная работа устройства при температуре до 100 °C. Хорошее быстродействие обеспечивает возможность работы в двухканальном режиме при подключении оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 192 ГБ. Конфигурация процессора Intel Core i5-13400F представлена 10-ядрами, в число которых входит 6 производительных и 4 энергоэффективных ядра. Модель способна исполнять 16 потоков одновременно, благодаря чему система обеспечивает быстрый запуск и стабильную работу различных программ для видеомонтажа, редактирования изображений и аудио. Режим многозадачности также не станет проблемой для чипсета за счет максимальной частоты 4.6 ГГц в турборежиме.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2029
Наташа

Достоинства:
Надежное решение для рендера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для обработки видео - производительность в многопоточных задачах впечатляет. Поддержка современных технологий позволяет раскрыть весь потенциал системы.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2020
Валерий

Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Купил для универсального использования - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2019
Grisha

Достоинства:
Идеальное решение для работы!

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую в рабочей станции - производительность отличная для офисных задач и работы с графикой. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - система не перегревается даже при длительной работе.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Ярослав

Достоинства:
Отличный выбор для игрового ПК!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал компьютер на этом процессоре - результат превзошел ожидания! 10 ядер с легкостью справляются с современными играми. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура держится в пределах 70 градусов. Особенно порадовала поддержка DDR4 и PCIe 5.0.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2002
Олег

Достоинства:
Мощный процессор для стриминга

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Собрал на нем стримерскую станцию - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Развернуть
Тактовая частота
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Процессор Intel Core i5-13400F располагает встроенным контроллером PCI-E 5.0 с 20 линиями, гарантирующими высокую пропускную способность. Техпроцесс 7 нм обеспечивает высокую энергоэффективность чипсета и повышенный уровень производительности, достаточный для участия в сборке домашнего или офисного ПК. Гарантируется бесперебойная работа устройства при температуре до 100 °C. Хорошее быстродействие обеспечивает возможность работы в двухканальном режиме при подключении оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 192 ГБ. Конфигурация процессора Intel Core i5-13400F представлена 10-ядрами, в число которых входит 6 производительных и 4 энергоэффективных ядра. Модель способна исполнять 16 потоков одновременно, благодаря чему система обеспечивает быстрый запуск и стабильную работу различных программ для видеомонтажа, редактирования изображений и аудио. Режим многозадачности также не станет проблемой для чипсета за счет максимальной частоты 4.6 ГГц в турборежиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2029
Наташа

Достоинства:
Надежное решение для рендера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для обработки видео - производительность в многопоточных задачах впечатляет. Поддержка современных технологий позволяет раскрыть весь потенциал системы.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2020
Валерий

Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Купил для универсального использования - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2019
Grisha

Достоинства:
Идеальное решение для работы!

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую в рабочей станции - производительность отличная для офисных задач и работы с графикой. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - система не перегревается даже при длительной работе.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Ярослав

Достоинства:
Отличный выбор для игрового ПК!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал компьютер на этом процессоре - результат превзошел ожидания! 10 ядер с легкостью справляются с современными играми. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура держится в пределах 70 градусов. Особенно порадовала поддержка DDR4 и PCIe 5.0.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2002
Олег

Достоинства:
Мощный процессор для стриминга

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Собрал на нем стримерскую станцию - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.


Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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