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Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)

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Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)
9 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L2
2.5
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 710
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)

Процессор Intel Celeron G6900 станет отличным выбором для офисных и домашних систем и позволит эффективно решать различные базовые задачи. Модель соответствует 12-му поколению, выполнена на основе архитектуры Alder Lake-S. Для установки на материнские платы используется сокет LGA 1700. Процессор Intel Celeron G6900 использует 2 физических ядра и 2 потока. Благодаря этому, а также объемному кэшу разных уровней и рабочей частоте 3400 МГц обеспечивается высокая производительность и возможность решать различные простые задачи с наименьшими затратами времени. Графическая подсистема представлена чипом Intel UHD Graphics 710, который позволит комфортно просматривать фото и видео высокой четкости, а также работать в сети Интернет. Модель поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти типа DDR4/DDR5 с максимальной частотой до 4800 МГц. Встроенный контроллер PCI-E соответствует версии 5.0.

Отзывы о товаре Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L2
2.5
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.4
Развернуть
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 710
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Celeron G6900 станет отличным выбором для офисных и домашних систем и позволит эффективно решать различные базовые задачи. Модель соответствует 12-му поколению, выполнена на основе архитектуры Alder Lake-S. Для установки на материнские платы используется сокет LGA 1700. Процессор Intel Celeron G6900 использует 2 физических ядра и 2 потока. Благодаря этому, а также объемному кэшу разных уровней и рабочей частоте 3400 МГц обеспечивается высокая производительность и возможность решать различные простые задачи с наименьшими затратами времени. Графическая подсистема представлена чипом Intel UHD Graphics 710, который позволит комфортно просматривать фото и видео высокой четкости, а также работать в сети Интернет. Модель поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти типа DDR4/DDR5 с максимальной частотой до 4800 МГц. Встроенный контроллер PCI-E соответствует версии 5.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN) - по цене 9920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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