Процессор Intel Original Core i7 12700KF Soc-1700 (CM8071504553829S RL4P) Tray
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Original Core i7 12700KF Soc-1700 (CM8071504553829S RL4P) Tray
Процессор Intel Core i7-12700KF: для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i7-12700KF представляет собой мощный гибридный CPU для сокета LGA 1700, созданный для пользователей, которые хотят получить максимум производительности без переплаты за встроенную графику. Он идеально подходит для требовательного гейминга, обеспечивая высокий FPS в современных играх благодаря мощным быстрым ядрам, а также отлично справляется с параллельными задачами в рендеринге, программах для видеомонтажа и 3D-моделирования. Для его установки потребуется материнская плата на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, Z790, B760 и другие), при этом модель с индексом "KF" не имеет встроенного графического ядра, поэтому для вывода изображения обязательна дискретная видеокарта.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i7-12700KF лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные E-Core. Конфигурация из 12 ядер (8 производительных + 4 эффективных) и 20 потоков обеспечивает отличный баланс между однопоточной и многопоточной производительностью. Базовая частота P-ядер составляет 3.6 ГГц, а в режиме Turbo Boost они способны разгоняться до 4.9 ГГц, что гарантирует высокую скорость отклика в играх и приложениях. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 25 МБ, что улучшает работу с большими массивами данных. Техпроцесс 10-нм (Intel 7) способствует высокой энергоэффективности.
Кэш, память и контроллеры
Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, с максимальной частотой до 4800 МГц (для DDR5) и 3200 МГц (для DDR4). Это дает гибкость при выборе платформы и оперативной памяти под бюджет. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая запас пропускной способности для будущих поколений графических ускорителей, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для высокоскоростных NVMe SSD. Отсутствие интегрированной графики (UHD Graphics) не является минусом для целевой аудитории этого процессора.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 125 Вт (PL1), но в турбо-режиме (PL2) потребление может достигать 190 Вт и выше. Это требует установки эффективной системы охлаждения - качественного башенного кулера или СВО. Суффикс "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон как по ядрам, так и по кэшу для получения дополнительной производительности. Для реализации этого потенциала необходима материнская плата с надежной схемой питания VRM, например, на чипсетах Z690 или Z790. Правильный выбор блока питания также критически важен.
Интегрированная графика и дополнительные функции
Как уже отмечалось, модель с индексом "KF" не оснащена интегрированным графическим ядром. Однако процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory), которая повышает производительность в связке с совместимыми видеокартами NVIDIA и AMD. Также поддерживаются инструкции AVX-512 и AI-ускорение для оптимизации задач машинного обучения. Сетевые и USB-возможности определяются чипсетом выбранной материнской платы, открывая доступ к высокоскоростным портам 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen 2x2.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата раннего выпуска. Учитывайте высокое тепловыделение в нагрузке и сразу планируйте покупку производительной системы охлаждения. Поскольку модель не имеет встроенного видео, для первоначальной настройки системы, диагностики и обновления BIOS вам потребуется дискретная видеокарта. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование для проверки стабильности работы и температурных режимов, особенно если планируется разгон.
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Процессор Intel Core i7-12700KF: для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i7-12700KF представляет собой мощный гибридный CPU для сокета LGA 1700, созданный для пользователей, которые хотят получить максимум производительности без переплаты за встроенную графику. Он идеально подходит для требовательного гейминга, обеспечивая высокий FPS в современных играх благодаря мощным быстрым ядрам, а также отлично справляется с параллельными задачами в рендеринге, программах для видеомонтажа и 3D-моделирования. Для его установки потребуется материнская плата на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, Z790, B760 и другие), при этом модель с индексом "KF" не имеет встроенного графического ядра, поэтому для вывода изображения обязательна дискретная видеокарта.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i7-12700KF лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные E-Core. Конфигурация из 12 ядер (8 производительных + 4 эффективных) и 20 потоков обеспечивает отличный баланс между однопоточной и многопоточной производительностью. Базовая частота P-ядер составляет 3.6 ГГц, а в режиме Turbo Boost они способны разгоняться до 4.9 ГГц, что гарантирует высокую скорость отклика в играх и приложениях. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 25 МБ, что улучшает работу с большими массивами данных. Техпроцесс 10-нм (Intel 7) способствует высокой энергоэффективности.
Кэш, память и контроллеры
Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, с максимальной частотой до 4800 МГц (для DDR5) и 3200 МГц (для DDR4). Это дает гибкость при выборе платформы и оперативной памяти под бюджет. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая запас пропускной способности для будущих поколений графических ускорителей, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для высокоскоростных NVMe SSD. Отсутствие интегрированной графики (UHD Graphics) не является минусом для целевой аудитории этого процессора.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 125 Вт (PL1), но в турбо-режиме (PL2) потребление может достигать 190 Вт и выше. Это требует установки эффективной системы охлаждения - качественного башенного кулера или СВО. Суффикс "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон как по ядрам, так и по кэшу для получения дополнительной производительности. Для реализации этого потенциала необходима материнская плата с надежной схемой питания VRM, например, на чипсетах Z690 или Z790. Правильный выбор блока питания также критически важен.
Интегрированная графика и дополнительные функции
Как уже отмечалось, модель с индексом "KF" не оснащена интегрированным графическим ядром. Однако процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory), которая повышает производительность в связке с совместимыми видеокартами NVIDIA и AMD. Также поддерживаются инструкции AVX-512 и AI-ускорение для оптимизации задач машинного обучения. Сетевые и USB-возможности определяются чипсетом выбранной материнской платы, открывая доступ к высокоскоростным портам 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen 2x2.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата раннего выпуска. Учитывайте высокое тепловыделение в нагрузке и сразу планируйте покупку производительной системы охлаждения. Поскольку модель не имеет встроенного видео, для первоначальной настройки системы, диагностики и обновления BIOS вам потребуется дискретная видеокарта. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование для проверки стабильности работы и температурных режимов, особенно если планируется разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
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