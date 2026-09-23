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Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)

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Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 1
Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 2
Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 3
Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
Core™ i7 14700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
28
  • Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 1
  • Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 2
  • Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 3
  • Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 850 руб. 
Начислим 526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648809
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Загружаем...
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Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)
32 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
Core™ i7 14700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
28
Объем кэша L2
28
Объем кэша L3
33
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)

**Intel Core i7-14700F** — это мощный центральный процессор, который может стать отличным выбором для геймеров и энтузиастов. Он относится к семейству процессоров Raptor Lake от Intel и имеет следующие характеристики: * **Количество ядер и потоков:** 20 ядер и 28 потока. Это обеспечивает высокую производительность при работе с многозадачными приложениями. * **Базовая частота:** 2,1 ГГц. Это начальная частота процессора, которая используется в режиме ожидания или при выполнении простых задач. * **Частота в режиме Performance:** 2,10 ГГц. Эта частота используется при выполнении более сложных задач, таких как игры или обработка видео. * **Максимальная частота в режиме Turbo:** 5,40 ГГц. Эту частоту процессор может достичь при максимальной нагрузке. * **Кэш-память:** 33 Мб. Кэш-память используется для хранения часто используемых данных, что ускоряет работу процессора. * **TDP (Thermal Design Power):** 65 Вт в базовом режиме и до 219 Вт в режиме максимальной нагрузки. TDP определяет максимальное количество тепла, которое процессор может выделять при работе. Процессор Intel Core i7-14700F подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, где требуется высокая производительность. Он совместим с материнскими платами на базе чипсета Intel Z790 и поддерживает память DDR5. Обратите внимание, что этот процессор не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы с графикой потребуется отдельная видеокарта. Также стоит учесть, что максимальная частота процессора может варьироваться в зависимости от конкретной модели и условий эксплуатации.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
Core™ i7 14700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
28
Объем кэша L2
28
Объем кэша L3
33
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
**Intel Core i7-14700F** — это мощный центральный процессор, который может стать отличным выбором для геймеров и энтузиастов. Он относится к семейству процессоров Raptor Lake от Intel и имеет следующие характеристики: * **Количество ядер и потоков:** 20 ядер и 28 потока. Это обеспечивает высокую производительность при работе с многозадачными приложениями. * **Базовая частота:** 2,1 ГГц. Это начальная частота процессора, которая используется в режиме ожидания или при выполнении простых задач. * **Частота в режиме Performance:** 2,10 ГГц. Эта частота используется при выполнении более сложных задач, таких как игры или обработка видео. * **Максимальная частота в режиме Turbo:** 5,40 ГГц. Эту частоту процессор может достичь при максимальной нагрузке. * **Кэш-память:** 33 Мб. Кэш-память используется для хранения часто используемых данных, что ускоряет работу процессора. * **TDP (Thermal Design Power):** 65 Вт в базовом режиме и до 219 Вт в режиме максимальной нагрузки. TDP определяет максимальное количество тепла, которое процессор может выделять при работе. Процессор Intel Core i7-14700F подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, где требуется высокая производительность. Он совместим с материнскими платами на базе чипсета Intel Z790 и поддерживает память DDR5. Обратите внимание, что этот процессор не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы с графикой потребуется отдельная видеокарта. Также стоит учесть, что максимальная частота процессора может варьироваться в зависимости от конкретной модели и условий эксплуатации.
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Отзывы


Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816) - по цене 32850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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