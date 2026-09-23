Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)
**Intel Core i7-14700F** — это мощный центральный процессор, который может стать отличным выбором для геймеров и энтузиастов. Он относится к семейству процессоров Raptor Lake от Intel и имеет следующие характеристики: * **Количество ядер и потоков:** 20 ядер и 28 потока. Это обеспечивает высокую производительность при работе с многозадачными приложениями. * **Базовая частота:** 2,1 ГГц. Это начальная частота процессора, которая используется в режиме ожидания или при выполнении простых задач. * **Частота в режиме Performance:** 2,10 ГГц. Эта частота используется при выполнении более сложных задач, таких как игры или обработка видео. * **Максимальная частота в режиме Turbo:** 5,40 ГГц. Эту частоту процессор может достичь при максимальной нагрузке. * **Кэш-память:** 33 Мб. Кэш-память используется для хранения часто используемых данных, что ускоряет работу процессора. * **TDP (Thermal Design Power):** 65 Вт в базовом режиме и до 219 Вт в режиме максимальной нагрузки. TDP определяет максимальное количество тепла, которое процессор может выделять при работе. Процессор Intel Core i7-14700F подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, где требуется высокая производительность. Он совместим с материнскими платами на базе чипсета Intel Z790 и поддерживает память DDR5. Обратите внимание, что этот процессор не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы с графикой потребуется отдельная видеокарта. Также стоит учесть, что максимальная частота процессора может варьироваться в зависимости от конкретной модели и условий эксплуатации.
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