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Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)

5 Отзывы
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Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N) - фото 1
Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
12700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Alder Lake-S
Количество ядер
12
Количество потоков
20
  • Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N) - фото 1
  • Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 200 руб. 
Начислим 500 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505786
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)
31 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
12700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Alder Lake-S
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i7-12700K - это мощное решение для требовательных пользователей, которые не хотят переплачивать за флагманский i9. Этот CPU идеально подойдет для создания высокопроизводительной игровой системы, способной обеспечить высокий FPS в современных проектах, особенно в связке с мощной видеокартой. Он также станет отличным сердцем рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга и стриминга благодаря отличному балансу производительности в однопоточных и многопоточных задачах. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, H670, Z790, B760).

Архитектура, ядра и частоты

В основе i7-12700K лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая производительные (P-Cores) и энергоэффективные (E-Cores) ядра. Конфигурация включает 8 таких P-ядер Golden Cove и 4 E-ядра Gracemont, что в сумме дает 12 физических ядер и 20 потоков благодаря технологии Hyper-Threading на P-ядрах. Базовая частота P-ядер составляет 3.6 ГГц, а в турбо-режиме они могут разгоняться до 4.9 ГГц (до 5.0 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost), обеспечивая высокую скорость в играх и приложениях с плохим распараллеливанием. Техпроцесс 10 нм Enhanced SuperFin и общий объем кэша L3 25 МБ напрямую влияют на отзывчивость системы и скорость обработки данных.

Кэш, память и контроллеры

Большой кэш-памятью третьего уровня процессор эффективно управляет работой всех ядер, минимизируя задержки при доступе к данным. Встроенный двухканальный контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, так и более доступную DDR4, что дает свободу выбора при сборке системы. Процессор располагает 20 линиями PCI Express 5.0, обеспечивая двукратный прирост пропускной способности для будущих поколений видеокарт и NVMe SSD, что исключает потенциальные узкие места в производительности подсистемы хранения и графики.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (PL1) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в турбо-режиме (PL2) мощность может значительно превышать этот показатель, что требует внимательного подхода к выбору системы охлаждения - мощного башенного кулера или СВО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона на материнских платах с чипсетом Z-серии. Для стабильной работы разогнанного CPU критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которого достаточно для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для нетребовательных игр. Его главные практические преимущества - поддержка аппаратного кодирования и декодирования видеоформатов, включая AV1, что разгружает ЦП при стриминге или обработке роликов, и технология Quick Sync для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах. Процессор также поддерживает технологию Resizable BAR, позволяющую видеокарте напрямую получать доступ ко всей видеопамяти для небольшого прирова производительности в играх.

Нюансы перед покупкой

Учитывая, что это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что требует отдельной покупки эффективной системы охлаждения. Перед сборкой обязательно убедитесь, что выбранная материнская плата имеет сокет LGA 1700 и, при необходимости, обновлена до последней версии BIOS для гарантированной совместимости с 12-м поколением Intel Core. Для полного раскрытия потенциала разгона необходима плата на чипсете Z690 или Z790. После сборки и настройки рекомендуется провести стресс-тесты системы, чтобы убедиться в стабильности работы и адекватности охлаждения под нагрузкой.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2030
Альбина

Достоинства:
Идеальное решение для рендера

Недостатки:
нет

Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и видео - производительность просто космическая! Производительность в многопоточных задачах поражает. Поддержка PCIe 5.0 позволяет раскрыть потенциал современных видеокарт и накопителей.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2029
Ростислав

Достоинства:
Топовый процессор для энтузиастов )

Недостатки:
Не нашел их

Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - процессор оправдывает каждый потраченный рубль! Разгоняется отлично, стабильность на высоте. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты. Поддержка DDR5 работает безупречно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2023
Алекс

Достоинства:
для стриминга топ!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - процессор справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгон до 5.0 ГГц стабилен, система охлаждения справляется. В бенчмарках показывает отличные результаты.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2012
Boris

Достоинства:
Надёжный выбор для работы

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую в рабочей станции - обработка больших массивов данных проходит молниеносно. Смешанная архитектура отлично балансирует между производительными и энергоэффективными ядрами. Интегрированная графика помогает при первичной настройке.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Михаил

Достоинства:
Мощный игровой монстр!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал на этом процессоре игровой ПК - результат превзошел все ожидания! 12 ядер с разгоном творят чудеса в современных играх. Даже при максимальных настройках графики процессор не становится узким местом. Теплоотвод контролируемый, с хорошим водоблоком температура в норме.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
12700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Alder Lake-S
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Развернуть
Тактовая частота
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Вьетнам
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i7-12700K - это мощное решение для требовательных пользователей, которые не хотят переплачивать за флагманский i9. Этот CPU идеально подойдет для создания высокопроизводительной игровой системы, способной обеспечить высокий FPS в современных проектах, особенно в связке с мощной видеокартой. Он также станет отличным сердцем рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга и стриминга благодаря отличному балансу производительности в однопоточных и многопоточных задачах. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, H670, Z790, B760).

Архитектура, ядра и частоты

В основе i7-12700K лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая производительные (P-Cores) и энергоэффективные (E-Cores) ядра. Конфигурация включает 8 таких P-ядер Golden Cove и 4 E-ядра Gracemont, что в сумме дает 12 физических ядер и 20 потоков благодаря технологии Hyper-Threading на P-ядрах. Базовая частота P-ядер составляет 3.6 ГГц, а в турбо-режиме они могут разгоняться до 4.9 ГГц (до 5.0 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost), обеспечивая высокую скорость в играх и приложениях с плохим распараллеливанием. Техпроцесс 10 нм Enhanced SuperFin и общий объем кэша L3 25 МБ напрямую влияют на отзывчивость системы и скорость обработки данных.

Кэш, память и контроллеры

Большой кэш-памятью третьего уровня процессор эффективно управляет работой всех ядер, минимизируя задержки при доступе к данным. Встроенный двухканальный контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, так и более доступную DDR4, что дает свободу выбора при сборке системы. Процессор располагает 20 линиями PCI Express 5.0, обеспечивая двукратный прирост пропускной способности для будущих поколений видеокарт и NVMe SSD, что исключает потенциальные узкие места в производительности подсистемы хранения и графики.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (PL1) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в турбо-режиме (PL2) мощность может значительно превышать этот показатель, что требует внимательного подхода к выбору системы охлаждения - мощного башенного кулера или СВО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона на материнских платах с чипсетом Z-серии. Для стабильной работы разогнанного CPU критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которого достаточно для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для нетребовательных игр. Его главные практические преимущества - поддержка аппаратного кодирования и декодирования видеоформатов, включая AV1, что разгружает ЦП при стриминге или обработке роликов, и технология Quick Sync для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах. Процессор также поддерживает технологию Resizable BAR, позволяющую видеокарте напрямую получать доступ ко всей видеопамяти для небольшого прирова производительности в играх.

Нюансы перед покупкой

Учитывая, что это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что требует отдельной покупки эффективной системы охлаждения. Перед сборкой обязательно убедитесь, что выбранная материнская плата имеет сокет LGA 1700 и, при необходимости, обновлена до последней версии BIOS для гарантированной совместимости с 12-м поколением Intel Core. Для полного раскрытия потенциала разгона необходима плата на чипсете Z690 или Z790. После сборки и настройки рекомендуется провести стресс-тесты системы, чтобы убедиться в стабильности работы и адекватности охлаждения под нагрузкой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2030
Альбина

Достоинства:
Идеальное решение для рендера

Недостатки:
нет

Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и видео - производительность просто космическая! Производительность в многопоточных задачах поражает. Поддержка PCIe 5.0 позволяет раскрыть потенциал современных видеокарт и накопителей.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2029
Ростислав

Достоинства:
Топовый процессор для энтузиастов )

Недостатки:
Не нашел их

Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - процессор оправдывает каждый потраченный рубль! Разгоняется отлично, стабильность на высоте. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты. Поддержка DDR5 работает безупречно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2023
Алекс

Достоинства:
для стриминга топ!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - процессор справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгон до 5.0 ГГц стабилен, система охлаждения справляется. В бенчмарках показывает отличные результаты.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2012
Boris

Достоинства:
Надёжный выбор для работы

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую в рабочей станции - обработка больших массивов данных проходит молниеносно. Смешанная архитектура отлично балансирует между производительными и энергоэффективными ядрами. Интегрированная графика помогает при первичной настройке.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Михаил

Достоинства:
Мощный игровой монстр!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал на этом процессоре игровой ПК - результат превзошел все ожидания! 12 ядер с разгоном творят чудеса в современных играх. Даже при максимальных настройках графики процессор не становится узким местом. Теплоотвод контролируемый, с хорошим водоблоком температура в норме.


Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N) – стоимость товара 31200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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