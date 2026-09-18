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Процессор AMD A6 7480 FM2+ AD7480ACI23AB OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD A6 7480 FM2+ AD7480ACI23AB OEM

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Процессор AMD A6 7480 FM2+ AD7480ACI23AB OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A6
Socket
FM2+
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Тактовая частота
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206214
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A6
Socket
FM2+
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L2
1
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR3
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
70
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon R5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD A6 7480 FM2+ AD7480ACI23AB OEM

Используете ли вы свой настольный ПК для работы или для игр, многоядерные процессоры AMD обеспечат невероятно высокую производительность и превосходное качество игрового процесса по отличной цене.

Отзывы о товаре Процессор AMD A6 7480 FM2+ AD7480ACI23AB OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A6
Socket
FM2+
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L2
1
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR3
Развернуть
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
70
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon R5
Страна производитель
Китай
Описание
Используете ли вы свой настольный ПК для работы или для игр, многоядерные процессоры AMD обеспечат невероятно высокую производительность и превосходное качество игрового процесса по отличной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD A6 7480 FM2+ AD7480ACI23AB OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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