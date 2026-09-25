Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM
Процессор Intel Celeron G5905 представляет собой 2-ядерный чипсет начального уровня, подходящий для сборки домашнего или офисного компьютера. Созданная на базе архитектуры Intel Comet Lake-S модель использует 14-нанометровый техпроцесс, благодаря которому обеспечивается оптимальное сочетание производительности и энергопотребления. Для установки чипсета на материнскую плату используется популярный сокет LGA 1200. В работе устройство использует 2 производительных ядра, способных одновременно обрабатывать два вычислительных потока. Процессор Intel Celeron G5905 функционирует на фиксированной тактовой частоте 3.5 ГГц. В данной модели предусмотрено интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610, которому под силу справиться с обработкой нересурсоемкой графики и ее выводом на экран монитора.
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Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
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Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
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