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Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM

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Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM - фото 2
Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Модель
G5905
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
  • Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM - фото 2
  • Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 122 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739365
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Модель
G5905
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L1
128
Объем кэша L2
0.5
Объем кэша L3
4
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
3.5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM

Процессор Intel Celeron G5905 представляет собой 2-ядерный чипсет начального уровня, подходящий для сборки домашнего или офисного компьютера. Созданная на базе архитектуры Intel Comet Lake-S модель использует 14-нанометровый техпроцесс, благодаря которому обеспечивается оптимальное сочетание производительности и энергопотребления. Для установки чипсета на материнскую плату используется популярный сокет LGA 1200. В работе устройство использует 2 производительных ядра, способных одновременно обрабатывать два вычислительных потока. Процессор Intel Celeron G5905 функционирует на фиксированной тактовой частоте 3.5 ГГц. В данной модели предусмотрено интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610, которому под силу справиться с обработкой нересурсоемкой графики и ее выводом на экран монитора.

Отзывы о товаре Процессор Intel Celeron G5905 Soc-1200 3.5GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Модель
G5905
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L1
128
Объем кэша L2
0.5
Развернуть
Объем кэша L3
4
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
3.5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Celeron G5905 представляет собой 2-ядерный чипсет начального уровня, подходящий для сборки домашнего или офисного компьютера. Созданная на базе архитектуры Intel Comet Lake-S модель использует 14-нанометровый техпроцесс, благодаря которому обеспечивается оптимальное сочетание производительности и энергопотребления. Для установки чипсета на материнскую плату используется популярный сокет LGA 1200. В работе устройство использует 2 производительных ядра, способных одновременно обрабатывать два вычислительных потока. Процессор Intel Celeron G5905 функционирует на фиксированной тактовой частоте 3.5 ГГц. В данной модели предусмотрено интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610, которому под силу справиться с обработкой нересурсоемкой графики и ее выводом на экран монитора.
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Доставка
Отзывы


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