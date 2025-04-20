Процессор Intel Core i5 14600K Soc-1700 (CM8071504821015) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5 14600K Soc-1700 (CM8071504821015) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-14600K - это современный и сбалансированный CPU для тех, кто ищет высокую производительность без переплаты за топовые модели. Он идеально подходит для требовательного гейминга, обеспечивая высокий FPS в современных играх благодаря мощным быстрым ядрам, а также отлично справляется с повседневным творчеством: стримингом, работой в фоторедакторах и нетребовательным видеомонтажом. Установленный на материнскую плату с сокетом LGA1700 (чипсеты Z790, B760, H770), этот процессор станет сердцем мощной игровой или рабочей станции среднего класса.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i5-14600K лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake Refresh. Она сочетает 6 высокопроизводительных ядер P-cores (с поддержкой Hyper-Threading, итого 12 потоков) и 8 энергоэффективных ядер E-cores, что в сумме дает 20 потоков для обработки задач. Базовая частота составляет 3.5 ГГц, а в турбо-режиме P-ядра могут разгоняться до 5.3 ГГц, обеспечивая выдающуюся однопоточную производительность, критически важную для игр. Техпроцесс 10 нм и увеличенный кэш L2/L3 (9.5 МБ и 24 МБ соответственно) напрямую влияют на скорость отклика системы и эффективность многопоточной работы.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает как современную DDR5, так и DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Максимальная поддерживаемая частота - до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4 в двухканальном режиме, с объемом до 128 ГБ. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 20 линий, позволяя подключить сверхскоростной NVMe SSD нового поколения и видеокарту, не создавая узких мест. Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 обеспечит вывод изображения и аппаратное декодирование видео, включая кодек AV1.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в нагрузке при разгоне потребление может быть существенно выше, что важно учитывать. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона для энтузиастов. Для стабильной работы разогнанного i5-14600K потребуется производительная система охлаждения (качественный башенный кулер или СВО) и материнская плата с надежной цепью питания (VRM), например, на чипсете Z790.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает вывод на несколько дисплеев, аппаратное декодирование и кодирование видеоформатов, включая современный AV1 и H.265/HEVC, что полезно для стримеров. Среди ключевых технологий - поддержка Resizable BAR для увеличения производительности в играх при использовании с совместимой видеокартой, а также набор инструкций AI, ускоряющих некоторые задачи в специализированных приложениях. Возможности подключения периферии (USB, сети 2.5GbE) определяются выбранным чипсетом материнской платы.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на LGA1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 14-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в разгоне: блок питания должен иметь запас мощности и качественные линии +12V. Для OEM-версии, которая поставляется без штатного боксового кулера, выбор эффективной системы охлаждения обязателен. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, Cinebench, AIDA64) для проверки стабильности системы и температурного режима.
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-14600K - это современный и сбалансированный CPU для тех, кто ищет высокую производительность без переплаты за топовые модели. Он идеально подходит для требовательного гейминга, обеспечивая высокий FPS в современных играх благодаря мощным быстрым ядрам, а также отлично справляется с повседневным творчеством: стримингом, работой в фоторедакторах и нетребовательным видеомонтажом. Установленный на материнскую плату с сокетом LGA1700 (чипсеты Z790, B760, H770), этот процессор станет сердцем мощной игровой или рабочей станции среднего класса.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i5-14600K лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake Refresh. Она сочетает 6 высокопроизводительных ядер P-cores (с поддержкой Hyper-Threading, итого 12 потоков) и 8 энергоэффективных ядер E-cores, что в сумме дает 20 потоков для обработки задач. Базовая частота составляет 3.5 ГГц, а в турбо-режиме P-ядра могут разгоняться до 5.3 ГГц, обеспечивая выдающуюся однопоточную производительность, критически важную для игр. Техпроцесс 10 нм и увеличенный кэш L2/L3 (9.5 МБ и 24 МБ соответственно) напрямую влияют на скорость отклика системы и эффективность многопоточной работы.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает как современную DDR5, так и DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Максимальная поддерживаемая частота - до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4 в двухканальном режиме, с объемом до 128 ГБ. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 20 линий, позволяя подключить сверхскоростной NVMe SSD нового поколения и видеокарту, не создавая узких мест. Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 обеспечит вывод изображения и аппаратное декодирование видео, включая кодек AV1.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в нагрузке при разгоне потребление может быть существенно выше, что важно учитывать. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона для энтузиастов. Для стабильной работы разогнанного i5-14600K потребуется производительная система охлаждения (качественный башенный кулер или СВО) и материнская плата с надежной цепью питания (VRM), например, на чипсете Z790.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает вывод на несколько дисплеев, аппаратное декодирование и кодирование видеоформатов, включая современный AV1 и H.265/HEVC, что полезно для стримеров. Среди ключевых технологий - поддержка Resizable BAR для увеличения производительности в играх при использовании с совместимой видеокартой, а также набор инструкций AI, ускоряющих некоторые задачи в специализированных приложениях. Возможности подключения периферии (USB, сети 2.5GbE) определяются выбранным чипсетом материнской платы.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на LGA1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 14-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в разгоне: блок питания должен иметь запас мощности и качественные линии +12V. Для OEM-версии, которая поставляется без штатного боксового кулера, выбор эффективной системы охлаждения обязателен. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, Cinebench, AIDA64) для проверки стабильности системы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, в работе ещё не проверял, но без следов использования
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро, товар отличный, но хотелось бы чтобы такой дорогой и серьёзный товар приходил в хорошо упакованной коробочке, а не в пластиковой
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Работает. Уже установил.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор! Все "летает"! Быстрая доставка.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14600K Soc-1700 (CM8071504821015) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, в работе ещё не проверял, но без следов использования
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро, товар отличный, но хотелось бы чтобы такой дорогой и серьёзный товар приходил в хорошо упакованной коробочке, а не в пластиковой
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Работает. Уже установил.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор! Все "летает"! Быстрая доставка.