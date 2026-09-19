Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM
Для кого и под какие задачи процессор Intel Pentium Gold G6405
Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это отличное решение для создания недорогой, но надежной офисной или домашней системы начального уровня. Он идеально подойдет для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и общения по видеосвязи. Установленный в современный сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), что позволяет собрать актуальную платформу с запасом на будущее. Для начинающих сборщиков это простой и предсказуемый вариант для первой системы.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит архитектура Comet Lake, обеспечивающая стабильную производительность для повседневных нужд. Модель G6405 оснащена двумя физическими ядрами и благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывает до четырех вычислительных потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что гарантирует высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 4 МБ интеллектуального кэша третьего уровня (L3 Cache) завершают портрет эффективного бюджетного чипа.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что критически важно для устранения узких мест даже в простых системах. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, а объем - до 128 ГБ. Для подключения накопителей и дискретной видеокарты используется шина PCIe 3.0: 16 линий выделено под графический ускоритель, что достаточно для современных низко- и среднебюджетных решений. Отдельным преимуществом является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 610.
TDP, питание и разгон
Процессор отличается скромным тепловыделением: его TDP составляет всего 58 Вт. Это означает минимальную нагрузку на систему питания материнской платы (VRM) и возможность использования простых, недорогих боксовых систем охлаждения, что дополнительно снижает общую стоимость сборки. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, что полностью соответствует ее позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы без лишних настроек.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки отдельной видеокарты, что идеально для офисных ПК и медиацентров. Оно поддерживает вывод изображения в 4K при 60 Гц через HDMI 1.4 и DisplayPort, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC (H.265), что обеспечивает плавное воспроизведение онлайн-видео и фильмов. Среди дополнительных технологий присутствует поддержка Intel Optane Memory для ускорения работы с накопителями.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно, для максимально тихой работы в условиях плохой вентиляции корпуса можно рассмотреть недорогую башенную модель. Данная OEM-версия поставляется без боксового кулера и гарантии от Intel, поэтому потребуется отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Это отличный выбор для тех, кто ценит баланс цены, надежности и достаточной производительности для стандартных задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
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Для кого и под какие задачи процессор Intel Pentium Gold G6405
Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это отличное решение для создания недорогой, но надежной офисной или домашней системы начального уровня. Он идеально подойдет для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и общения по видеосвязи. Установленный в современный сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), что позволяет собрать актуальную платформу с запасом на будущее. Для начинающих сборщиков это простой и предсказуемый вариант для первой системы.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит архитектура Comet Lake, обеспечивающая стабильную производительность для повседневных нужд. Модель G6405 оснащена двумя физическими ядрами и благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывает до четырех вычислительных потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что гарантирует высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 4 МБ интеллектуального кэша третьего уровня (L3 Cache) завершают портрет эффективного бюджетного чипа.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что критически важно для устранения узких мест даже в простых системах. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, а объем - до 128 ГБ. Для подключения накопителей и дискретной видеокарты используется шина PCIe 3.0: 16 линий выделено под графический ускоритель, что достаточно для современных низко- и среднебюджетных решений. Отдельным преимуществом является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 610.
TDP, питание и разгон
Процессор отличается скромным тепловыделением: его TDP составляет всего 58 Вт. Это означает минимальную нагрузку на систему питания материнской платы (VRM) и возможность использования простых, недорогих боксовых систем охлаждения, что дополнительно снижает общую стоимость сборки. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, что полностью соответствует ее позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы без лишних настроек.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки отдельной видеокарты, что идеально для офисных ПК и медиацентров. Оно поддерживает вывод изображения в 4K при 60 Гц через HDMI 1.4 и DisplayPort, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC (H.265), что обеспечивает плавное воспроизведение онлайн-видео и фильмов. Среди дополнительных технологий присутствует поддержка Intel Optane Memory для ускорения работы с накопителями.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно, для максимально тихой работы в условиях плохой вентиляции корпуса можно рассмотреть недорогую башенную модель. Данная OEM-версия поставляется без боксового кулера и гарантии от Intel, поэтому потребуется отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Это отличный выбор для тех, кто ценит баланс цены, надежности и достаточной производительности для стандартных задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM