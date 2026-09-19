Top.Mail.Ru
Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM - фото 1
Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G6405
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
  • Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G6405
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
512
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
4.1
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM

Для кого и под какие задачи процессор Intel Pentium Gold G6405

Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это отличное решение для создания недорогой, но надежной офисной или домашней системы начального уровня. Он идеально подойдет для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и общения по видеосвязи. Установленный в современный сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), что позволяет собрать актуальную платформу с запасом на будущее. Для начинающих сборщиков это простой и предсказуемый вариант для первой системы.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит архитектура Comet Lake, обеспечивающая стабильную производительность для повседневных нужд. Модель G6405 оснащена двумя физическими ядрами и благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывает до четырех вычислительных потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что гарантирует высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 4 МБ интеллектуального кэша третьего уровня (L3 Cache) завершают портрет эффективного бюджетного чипа.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что критически важно для устранения узких мест даже в простых системах. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, а объем - до 128 ГБ. Для подключения накопителей и дискретной видеокарты используется шина PCIe 3.0: 16 линий выделено под графический ускоритель, что достаточно для современных низко- и среднебюджетных решений. Отдельным преимуществом является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 610.

TDP, питание и разгон

Процессор отличается скромным тепловыделением: его TDP составляет всего 58 Вт. Это означает минимальную нагрузку на систему питания материнской платы (VRM) и возможность использования простых, недорогих боксовых систем охлаждения, что дополнительно снижает общую стоимость сборки. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, что полностью соответствует ее позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы без лишних настроек.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки отдельной видеокарты, что идеально для офисных ПК и медиацентров. Оно поддерживает вывод изображения в 4K при 60 Гц через HDMI 1.4 и DisplayPort, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC (H.265), что обеспечивает плавное воспроизведение онлайн-видео и фильмов. Среди дополнительных технологий присутствует поддержка Intel Optane Memory для ускорения работы с накопителями.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно, для максимально тихой работы в условиях плохой вентиляции корпуса можно рассмотреть недорогую башенную модель. Данная OEM-версия поставляется без боксового кулера и гарантии от Intel, поэтому потребуется отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Это отличный выбор для тех, кто ценит баланс цены, надежности и достаточной производительности для стандартных задач.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G6405
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
512
Объем кэша L3
4
Развернуть
Тактовая частота
4.1
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи процессор Intel Pentium Gold G6405

Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это отличное решение для создания недорогой, но надежной офисной или домашней системы начального уровня. Он идеально подойдет для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и общения по видеосвязи. Установленный в современный сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), что позволяет собрать актуальную платформу с запасом на будущее. Для начинающих сборщиков это простой и предсказуемый вариант для первой системы.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит архитектура Comet Lake, обеспечивающая стабильную производительность для повседневных нужд. Модель G6405 оснащена двумя физическими ядрами и благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывает до четырех вычислительных потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что гарантирует высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 4 МБ интеллектуального кэша третьего уровня (L3 Cache) завершают портрет эффективного бюджетного чипа.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что критически важно для устранения узких мест даже в простых системах. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, а объем - до 128 ГБ. Для подключения накопителей и дискретной видеокарты используется шина PCIe 3.0: 16 линий выделено под графический ускоритель, что достаточно для современных низко- и среднебюджетных решений. Отдельным преимуществом является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 610.

TDP, питание и разгон

Процессор отличается скромным тепловыделением: его TDP составляет всего 58 Вт. Это означает минимальную нагрузку на систему питания материнской платы (VRM) и возможность использования простых, недорогих боксовых систем охлаждения, что дополнительно снижает общую стоимость сборки. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, что полностью соответствует ее позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы без лишних настроек.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки отдельной видеокарты, что идеально для офисных ПК и медиацентров. Оно поддерживает вывод изображения в 4K при 60 Гц через HDMI 1.4 и DisplayPort, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC (H.265), что обеспечивает плавное воспроизведение онлайн-видео и фильмов. Среди дополнительных технологий присутствует поддержка Intel Optane Memory для ускорения работы с накопителями.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно, для максимально тихой работы в условиях плохой вентиляции корпуса можно рассмотреть недорогую башенную модель. Данная OEM-версия поставляется без боксового кулера и гарантии от Intel, поэтому потребуется отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Это отличный выбор для тех, кто ценит баланс цены, надежности и достаточной производительности для стандартных задач.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...