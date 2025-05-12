Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM
Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-10400F - это отличное сердце для мощной игровой или универсальной рабочей сборки, где не требуется встроенная графика. Его шесть производительных ядер и двенадцать потоков уверенно справляются с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS в паре с дискретной видеокартой среднего и высокого уровня. Этот чип также станет удачным выбором для офисных ПК с дискретным GPU, систем для обработки фото и несложного монтажа видео, где важна сбалансированная многопоточная производительность. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (например, H410, B460, H470, Z490, B560, H510, Z590).
Архитектура, ядра и частоты
В основе i5-10400F лежит микроархитектура Comet Lake, созданная по 14-нанометровому техпроцессу. Шесть физических ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в сумме двенадцать виртуальных потоков, отлично распределяют вычислительную нагрузку. Базовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost Max 3.0 ядра могут динамически разгоняться до 4.3 ГГц, что критически важно для однопоточных задач и игр, чувствительных к частоте. Общий объем интеллектуального кэша - 12 МБ L3 - эффективно сокращает задержки при обращении к оперативной памяти, повышая общую отзывчивость системы.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер оперативной памяти в этом процессоре поддерживает двухканальный режим работы, что является стандартом для производительных сборок. Он работает с памятью типа DDR4, официально поддерживая частоты до 2666 МГц, однако на платах с чипсетами B560, H570 и Z590 доступен разблокированный оверклокинг памяти (Gear 1), позволяющий использовать более высокочастотные модули. Для подключения быстрых накопителей и видеокарт задействован контроллер PCI Express 3.0 с 16 линиями, напрямую связанными с GPU, и дополнительными линиями для NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной модификации с индексом "F" нет, поэтому система потребует обязательной установки дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при активной нагрузке с задействованием турбо-режимов этот показатель может увеличиваться, что важно учитывать при выборе системы охлаждения: боксового кулера может быть достаточно, но для поддержания более высоких частот под нагрузкой предпочтительна башенная модель. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического ручного разгона, однако технология Turbo Boost обеспечивает автоматический прирост производительности при наличии Thermal Headroom. Питание осуществляется через стандартный разъем на материнской плате, а для стабильной работы достаточно платы с надежной цепью питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Поскольку это модель с суффиксом "F", интегрированное графическое ядро в процессоре отсутствует. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют покупку отдельной видеокарты. Из ключевых современных технологий чип поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет вычисления в специализированных рабочих приложениях. Функциональность встроенных контроллеров USB, сетевых интерфейсов и аудио полностью определяется возможностями выбранной материнской платы и ее чипсета.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что в вашей сборке уже есть или планируется к установке дискретная видеокарта, так как без нее система с этим процессором не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание на чипсет: для полной раскрытия потенциала памяти лучше рассматривать модели на B560 или Z590. Не забудьте проверить совместимость выбранной платы с процессорами Comet Lake из коробки или возможность обновления BIOS для этой поддержки. Для долговременной стабильной работы под нагрузкой рекомендуется установка качественного воздушного или жидкостного охлаждения, способного рассеивать от 100 Вт тепла.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
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Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-10400F - это отличное сердце для мощной игровой или универсальной рабочей сборки, где не требуется встроенная графика. Его шесть производительных ядер и двенадцать потоков уверенно справляются с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS в паре с дискретной видеокартой среднего и высокого уровня. Этот чип также станет удачным выбором для офисных ПК с дискретным GPU, систем для обработки фото и несложного монтажа видео, где важна сбалансированная многопоточная производительность. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (например, H410, B460, H470, Z490, B560, H510, Z590).
Архитектура, ядра и частоты
В основе i5-10400F лежит микроархитектура Comet Lake, созданная по 14-нанометровому техпроцессу. Шесть физических ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в сумме двенадцать виртуальных потоков, отлично распределяют вычислительную нагрузку. Базовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost Max 3.0 ядра могут динамически разгоняться до 4.3 ГГц, что критически важно для однопоточных задач и игр, чувствительных к частоте. Общий объем интеллектуального кэша - 12 МБ L3 - эффективно сокращает задержки при обращении к оперативной памяти, повышая общую отзывчивость системы.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер оперативной памяти в этом процессоре поддерживает двухканальный режим работы, что является стандартом для производительных сборок. Он работает с памятью типа DDR4, официально поддерживая частоты до 2666 МГц, однако на платах с чипсетами B560, H570 и Z590 доступен разблокированный оверклокинг памяти (Gear 1), позволяющий использовать более высокочастотные модули. Для подключения быстрых накопителей и видеокарт задействован контроллер PCI Express 3.0 с 16 линиями, напрямую связанными с GPU, и дополнительными линиями для NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной модификации с индексом "F" нет, поэтому система потребует обязательной установки дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при активной нагрузке с задействованием турбо-режимов этот показатель может увеличиваться, что важно учитывать при выборе системы охлаждения: боксового кулера может быть достаточно, но для поддержания более высоких частот под нагрузкой предпочтительна башенная модель. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического ручного разгона, однако технология Turbo Boost обеспечивает автоматический прирост производительности при наличии Thermal Headroom. Питание осуществляется через стандартный разъем на материнской плате, а для стабильной работы достаточно платы с надежной цепью питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Поскольку это модель с суффиксом "F", интегрированное графическое ядро в процессоре отсутствует. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют покупку отдельной видеокарты. Из ключевых современных технологий чип поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет вычисления в специализированных рабочих приложениях. Функциональность встроенных контроллеров USB, сетевых интерфейсов и аудио полностью определяется возможностями выбранной материнской платы и ее чипсета.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что в вашей сборке уже есть или планируется к установке дискретная видеокарта, так как без нее система с этим процессором не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание на чипсет: для полной раскрытия потенциала памяти лучше рассматривать модели на B560 или Z590. Не забудьте проверить совместимость выбранной платы с процессорами Comet Lake из коробки или возможность обновления BIOS для этой поддержки. Для долговременной стабильной работы под нагрузкой рекомендуется установка качественного воздушного или жидкостного охлаждения, способного рассеивать от 100 Вт тепла.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
Достоинства:
Мощный
Недостатки:
Контроллер памяти 2666 максимум
Комментарий:
тянет ПАБГ и мне норм
Достоинства:
Это Intel!
Недостатки:
нету
Комментарий:
тянет новые игрушки, температура не вулкан, с видяхой RTX 3060 меня все устраивает!
Достоинства:
цена
Недостатки:
-
Комментарий:
в 4К выдает 144 кадра в большинстве игр на 4070ti super. Похоже стоит обновить и моник :)
Достоинства:
Холодный, отличное соотношение цены и производительности. Без проблем хвататет для видеокарт уровня RTX 3060 в FullHD и RTX 3080 в 4к. С охлаждением справляется даже простая башня.
Недостатки:
За эту цену нет.
Комментарий:
Отличный вариант для средне бюджетной сборки, подойдёт даже достаточно простая материнская плата и кулер, при этом в итоге очень достойная производительность.
Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM
Достоинства:
Мощный
Недостатки:
Контроллер памяти 2666 максимум
Комментарий:
тянет ПАБГ и мне норм
Достоинства:
Это Intel!
Недостатки:
нету
Комментарий:
тянет новые игрушки, температура не вулкан, с видяхой RTX 3060 меня все устраивает!
Достоинства:
цена
Недостатки:
-
Комментарий:
в 4К выдает 144 кадра в большинстве игр на 4070ti super. Похоже стоит обновить и моник :)
Достоинства:
Холодный, отличное соотношение цены и производительности. Без проблем хвататет для видеокарт уровня RTX 3060 в FullHD и RTX 3080 в 4к. С охлаждением справляется даже простая башня.
Недостатки:
За эту цену нет.
Комментарий:
Отличный вариант для средне бюджетной сборки, подойдёт даже достаточно простая материнская плата и кулер, при этом в итоге очень достойная производительность.