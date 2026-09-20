Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%3 060 руб. 3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495825
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х20х6
Вес, кг.
7.08
Описание товара Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00)
Переключатели TUF Gaming с чутким откликом и корректная обработка до 19 одновременных нажатий. Гибко настраиваемая полноцветная подсветка с боковыми иллюминационными полосками. Отдельный регулятор громкости для быстрого изменения уровня звука. Прочная рама из усиленного пластика с водостойкостью до 300 мл пролитой жидкости. Программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету» и встроенная память для сохранения персональных настроек. Утилита Armoury Crate с дружественным интерфейсом для настройки параметров устройства. Отсоединяемая подставка под запястья для комфортного положения рук.
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Переключатели TUF Gaming с чутким откликом и корректная обработка до 19 одновременных нажатий. Гибко настраиваемая полноцветная подсветка с боковыми иллюминационными полосками. Отдельный регулятор громкости для быстрого изменения уровня звука. Прочная рама из усиленного пластика с водостойкостью до 300 мл пролитой жидкости. Программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету» и встроенная память для сохранения персональных настроек. Утилита Armoury Crate с дружественным интерфейсом для настройки параметров устройства. Отсоединяемая подставка под запястья для комфортного положения рук.
Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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