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Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00)

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Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 1
Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 2
Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 3
Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 1
  • Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 2
  • Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 3
  • Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 060 руб.  3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495825
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
47х20х6
Вес, кг.
7.08

Описание товара Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00)

Переключатели TUF Gaming с чутким откликом и корректная обработка до 19 одновременных нажатий. Гибко настраиваемая полноцветная подсветка с боковыми иллюминационными полосками. Отдельный регулятор громкости для быстрого изменения уровня звука. Прочная рама из усиленного пластика с водостойкостью до 300 мл пролитой жидкости. Программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету» и встроенная память для сохранения персональных настроек. Утилита Armoury Crate с дружественным интерфейсом для настройки параметров устройства. Отсоединяемая подставка под запястья для комфортного положения рук.

Отзывы о товаре Клавиатура Asus TUF Gaming K1 чёрная (90MP01X0-BKRA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Клавиатура
Описание
Переключатели TUF Gaming с чутким откликом и корректная обработка до 19 одновременных нажатий. Гибко настраиваемая полноцветная подсветка с боковыми иллюминационными полосками. Отдельный регулятор громкости для быстрого изменения уровня звука. Прочная рама из усиленного пластика с водостойкостью до 300 мл пролитой жидкости. Программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету» и встроенная память для сохранения персональных настроек. Утилита Armoury Crate с дружественным интерфейсом для настройки параметров устройства. Отсоединяемая подставка под запястья для комфортного положения рук.
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Отзывы


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