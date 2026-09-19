Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416)
Клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 – набор, способный сделать работу не только комфортной, но и более быстрой. Проводные устройства от известного производителя с отличной репутацией отличаются прежде всего качеством и надежностью. Они проработают долгие годы и не заставят нервничать из-за того, что что-то не срабатывает так, как должно, или просто отключается в самый неподходящий момент. Особенность клавиатуры Genius Smart KM-200 – наличие кнопки Fn, открывающей доступ к мультимедийным функциям. С ее помощью получается одним нажатием управлять плеерами, выйти в почту или соцсети. Клавиша Smart Genius вызывает на экран меню самых востребованных приложений. Это позволяет сэкономить до 50 % времени, затрачиваемого на рутинные процессы. Мышь из комплекта подходит для работы любой рукой, снабжена двумя клавишами и прорезиненным колесом прокрутки. Разрешение оптического датчика постоянное (1000 dpi), оптимальное для выполнения стандартных операций.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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