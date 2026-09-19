Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%10 600 руб. 17 172 руб.
В наличии
Код товара: 481298
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 600 руб. -38%
17 172 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650, CR123A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
410
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор
Модель Fenix CL30R разработана для кемпингов и палаточных туристических стоянок. Поэтому он выполнен в форме, напоминающий старинный фонарь, свет от которого равномерно расходится сразу во всех направлениях. В то же время, для него используются все необходимые современные технологии, которые делают этот фонарь удобным и долговечным. В модели Fenix CL30R используются мощные светодиоды, что позволило увеличить его яркость до 650 люмен. В качестве рассеивающей линзы выступает практически весь корпус фонаря, сквозь который свет равномерно рассеивается в диаметре 35 метров.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650, CR123A
Страна производитель
Китай
Модель Fenix CL30R разработана для кемпингов и палаточных туристических стоянок. Поэтому он выполнен в форме, напоминающий старинный фонарь, свет от которого равномерно расходится сразу во всех направлениях. В то же время, для него используются все необходимые современные технологии, которые делают этот фонарь удобным и долговечным. В модели Fenix CL30R используются мощные светодиоды, что позволило увеличить его яркость до 650 люмен. В качестве рассеивающей линзы выступает практически весь корпус фонаря, сквозь который свет равномерно рассеивается в диаметре 35 метров.
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - стоимость товара 10600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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