Фонарь светодиодный Fenix CL20R оранжевый, 300 лм, встроенный аккумулятор
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%3 880 руб. 6 680 руб.
В наличии
Код товара: 481422
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Загружаем...
3 880 руб. -42%
6 680 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
90
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix CL20R оранжевый, 300 лм, встроенный аккумулятор
Компания Fenix пополнила ряд своих кемпинговых фонарей еще одной моделью, которая получила название CL20R. Это модифицированная версия уже хорошо известного Fenix CL20. Однако новый вариант стал компактнее, хотя в него встроено большее количество светодиодов, а к тому же, он практически вдвое более яркий, светит ярче, а работает дольше. Все это стало возможным благодаря применению самых современных технологий. В фонарь Fenix CL20R встроено сразу 16 диодов, которые производят нейтрально-белый свет. Еще два светят красным. Это позволяет использовать данную модель сразу в 6 различных режимах освещения
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Компания Fenix пополнила ряд своих кемпинговых фонарей еще одной моделью, которая получила название CL20R. Это модифицированная версия уже хорошо известного Fenix CL20. Однако новый вариант стал компактнее, хотя в него встроено большее количество светодиодов, а к тому же, он практически вдвое более яркий, светит ярче, а работает дольше. Все это стало возможным благодаря применению самых современных технологий. В фонарь Fenix CL20R встроено сразу 16 диодов, которые производят нейтрально-белый свет. Еще два светят красным. Это позволяет использовать данную модель сразу в 6 различных режимах освещения
Фонарь светодиодный Fenix CL20R оранжевый, 300 лм, встроенный аккумулятор - данный товар вы можете купить по цене 3880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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