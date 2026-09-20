Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
ручной
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2400
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%9 400 руб. 11 718 руб.
В наличии
Код товара: 565530
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 400 руб. -20%
11 718 руб.
- Гарантия производителя: 10 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
ручной
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2400
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
55
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор
Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Prime C2 Pro Magnet USB Белый свет F08101C: Светодиод - Cree XHP50.2. Цветность - белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 2 ч 48 мин (610 лм после 30 сек). Время работы в минимальном режиме - 200 д. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи - да.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 ...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 048 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 ...
-
В наличииЦена 9 800 руб. 11 718 руб.2450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+AB...
-
В наличииЦена 9 800 руб. 11 718 руб.2450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+AB...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB,...
-
В наличииЦена 10 600 руб. 17 172 руб.2650 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор
-
В наличииЦена 12 500 руб.3125 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB +...
-
В наличииЦена 18 960 руб. 31 170 руб.4740 руб. в СплитФонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор
-
В наличииЦена 24 420 руб. 40 041 руб.6105 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккуму...
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
ручной
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2400
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Prime C2 Pro Magnet USB Белый свет F08101C: Светодиод - Cree XHP50.2. Цветность - белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 2 ч 48 мин (610 лм после 30 сек). Время работы в минимальном режиме - 200 д. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи - да.
Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор - по цене 9400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор