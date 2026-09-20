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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
ручной
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2400
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
9 400 руб.  11 718 руб. 
Начислим 715 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор
9 400 руб. -20%
11 718 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
ручной
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2400
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
55

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор

Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Prime C2 Pro Magnet USB Белый свет F08101C: Светодиод - Cree XHP50.2. Цветность - белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 2 ч 48 мин (610 лм после 30 сек). Время работы в минимальном режиме - 200 д. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи - да.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
ручной
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2400
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Описание
Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Prime C2 Pro Magnet USB Белый свет F08101C: Светодиод - Cree XHP50.2. Цветность - белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 2 ч 48 мин (610 лм после 30 сек). Время работы в минимальном режиме - 200 д. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи - да.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 лм, холодный свет, аккумулятор - по цене 9400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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