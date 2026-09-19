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Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА

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Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 5
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 6
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 7
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 8
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 9
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
батарея
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 5
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 6
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 7
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 8
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 9
  • Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 980 руб.  5 089 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА
2 980 руб. -41%
5 089 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
батарея
Тип батарей
ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
90

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА

Модель Fenix LD02 – это миниатюрный вариант ручного фонаря, который может использоваться на подхвате, когда возникает необходимость в дополнительном освещении. Основным источником света для Fenix LD02 является светодиод Cree XQ-E НI. Он дает теплый оттенок белого света и обеспечивает яркость до 70 люмен. Этого достаточно, чтобы освещать пространство на расстояние до 48 метров.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
батарея
Тип батарей
ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix LD02 – это миниатюрный вариант ручного фонаря, который может использоваться на подхвате, когда возникает необходимость в дополнительном освещении. Основным источником света для Fenix LD02 является светодиод Cree XQ-E НI. Он дает теплый оттенок белого света и обеспечивает яркость до 70 люмен. Этого достаточно, чтобы освещать пространство на расстояние до 48 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - по цене 2980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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