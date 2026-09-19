Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
батарея
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 980 руб. 5 089 руб.
В наличии
Код товара: 481401
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Загружаем...
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Загружаем...
2 980 руб. -41%
5 089 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
батарея
Тип батарей
ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
90
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА
Модель Fenix LD02 – это миниатюрный вариант ручного фонаря, который может использоваться на подхвате, когда возникает необходимость в дополнительном освещении. Основным источником света для Fenix LD02 является светодиод Cree XQ-E НI. Он дает теплый оттенок белого света и обеспечивает яркость до 70 люмен. Этого достаточно, чтобы освещать пространство на расстояние до 48 метров.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
батарея
Тип батарей
ААА
Страна производитель
Китай
Модель Fenix LD02 – это миниатюрный вариант ручного фонаря, который может использоваться на подхвате, когда возникает необходимость в дополнительном освещении. Основным источником света для Fenix LD02 является светодиод Cree XQ-E НI. Он дает теплый оттенок белого света и обеспечивает яркость до 70 люмен. Этого достаточно, чтобы освещать пространство на расстояние до 48 метров.
Фонарь светодиодный Fenix LD02V20 Cree XQ-E HI Led, 70 лм, ААА - по цене 2980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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