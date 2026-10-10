Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум.
Crystal — это многофункциональная модель с ярким красным светом в 30 люмен и белым светом в 150 люмен, которая с легкостью поместится в карман. Благодаря полностью светящемуся корпусу и широкой боковой засветке в 140° фонарь незаменим для повседневного использования на близком расстоянии: на пробежке, велопрогулке, а также во время мелкого ремонта или работы в гараже. Красный свет модели Crystal подойдет для выполнения работ в темное время суток и для сохранения ночного зрения при включении и выключении фонаря: в туристической палатке, наблюдении за звездным небом, для рыбалки и велопрогулок. Он также обладает дополнительным преимущество во время отдыха на природе — позволяет освещать пространство, не привлекая назойливых насекомых.
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