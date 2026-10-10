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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум. купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум.

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 800 руб.  12 945 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565537
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
65

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум.

Crystal — это многофункциональная модель с ярким красным светом в 30 люмен и белым светом в 150 люмен, которая с легкостью поместится в карман. Благодаря полностью светящемуся корпусу и широкой боковой засветке в 140° фонарь незаменим для повседневного использования на близком расстоянии: на пробежке, велопрогулке, а также во время мелкого ремонта или работы в гараже. Красный свет модели Crystal подойдет для выполнения работ в темное время суток и для сохранения ночного зрения при включении и выключении фонаря: в туристической палатке, наблюдении за звездным небом, для рыбалки и велопрогулок. Он также обладает дополнительным преимущество во время отдыха на природе — позволяет освещать пространство, не привлекая назойливых насекомых.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум.




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
2
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Crystal — это многофункциональная модель с ярким красным светом в 30 люмен и белым светом в 150 люмен, которая с легкостью поместится в карман. Благодаря полностью светящемуся корпусу и широкой боковой засветке в 140° фонарь незаменим для повседневного использования на близком расстоянии: на пробежке, велопрогулке, а также во время мелкого ремонта или работы в гараже. Красный свет модели Crystal подойдет для выполнения работ в темное время суток и для сохранения ночного зрения при включении и выключении фонаря: в туристической палатке, наблюдении за звездным небом, для рыбалки и велопрогулок. Он также обладает дополнительным преимущество во время отдыха на природе — позволяет освещать пространство, не привлекая назойливых насекомых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Usb, 1600 лм, холодный свет, аккум. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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