Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулято
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб.
В наличии
Код товара: 565550
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
114
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулято
Тактический подствольный светодиодный фонарь ArmyTek Dobermann Pro Magnet USB от Канадской фирмы АрмиТек на светодиоде Cree XH-P 35 HI мощностью 1500 люмен и дальностью светового потока 501 метр. На расстоянии 10 метров диаметр светового пятна составляет 1,6 метров. Версия Dobermann Pro обладает большим числом режимов работы, работает в режиме полной стабилизации света. Фонарь поставляется с li-ion аккумулятором 18650, который заряжается через специальный магнитный USB порт на торцевой двухфазной торцевой кнопке, которая работает в бесшумном режиме.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Тактический подствольный светодиодный фонарь ArmyTek Dobermann Pro Magnet USB от Канадской фирмы АрмиТек на светодиоде Cree XH-P 35 HI мощностью 1500 люмен и дальностью светового потока 501 метр. На расстоянии 10 метров диаметр светового пятна составляет 1,6 метров. Версия Dobermann Pro обладает большим числом режимов работы, работает в режиме полной стабилизации света. Фонарь поставляется с li-ion аккумулятором 18650, который заряжается через специальный магнитный USB порт на торцевой двухфазной торцевой кнопке, которая работает в бесшумном режиме.
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулято - по цене 8300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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