Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%8 100 руб. 9 932 руб.
В наличии
Код товара: 482363
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Загружаем...
8 100 руб. -18%
9 932 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
70
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор
Простое управление одной рукой, надежное налобное крепление. Цельный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков. Фонарь легко устанавливается, снимается и вращается в креплении на 180°. Быстросъемное резиновое кольцо обеспечивает дополнительную фиксацию
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Простое управление одной рукой, надежное налобное крепление. Цельный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков. Фонарь легко устанавливается, снимается и вращается в креплении на 180°. Быстросъемное резиновое кольцо обеспечивает дополнительную фиксацию
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ночной рыбалки. Держит заряд долго, удобен в использовании. Использовал на нескольких ночных рыбалках, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Фонарь куплен для походов. Эксплуатировался уже 5 месяцев. Ничего критичного не произошло. В режиме турбо посещал необорудованные пещеры с большими залами. Мощности хватает, правда в этом режиме фонарь начинает греться. В узких лазах чтобы не слепило использовался менее яркий режим. Ходить по дорогам в лесу мне хватает самого малого основного режима. В лагере удобнее пользоваться режимами - светлячок. Очень классно что при длительном нажатие включается минимальный режим "светлячок" от этого не слепнешь и нет нужны вспоминать в какой режиме яркости он был оставлен. Если что-то показалось - двойной клик - и режим турбо прекрасно освещает всё кругом. (Не ожидал такого света от налобнника). Фонарь был приобретен в замен Еноту. И да - я доволен. Совсем иное качество, прекрасная вещь. При том что он был куплен чуть меньше 5000р - каждый рубль оправдан.
Достоинства:
Комментарий:
раздал все китайские нафиг)))
Достоинства:
Комментарий:
фонарь-бомба, все что нужно в одном изделии!!! хочешь носи как обычный фонарь, имеется клипса , хочешь используй как налобный вес его не ощущается очень компактный удобные регулировки на крепеже лежит как влитой, есть магнит ! и магнитная зарядка , возможность выбрать цветовой температуры, ну и гарантия....однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выжил после падения с 16 этажа в шахте
Достоинства:
Комментарий:
закрыл гештальт по фонарикам
Достоинства:
Комментарий:
Не уверен, что в нём максимум 1120 люмен, думаю, что на эту яркость он не тянет. Нет крепления на велосипед, хоть это и не было заявлено, но за такие деньги могли бы и укомплектовать. Ну и могли бы сделать хоть какую-нибудь фокусировку луча. В остальном качественный, надёжный и практичный фонарь. Купил этот фонарь по рекомендации знакомого, который купил его примерно 1 год назад и очень доволен. Думаю, что мне тоже принесёт удовольствие его использование.
Достоинства:
Комментарий:
для тех кто ценит качество и инновации
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - этот товар вы можете купить по цене 8100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ночной рыбалки. Держит заряд долго, удобен в использовании. Использовал на нескольких ночных рыбалках, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Фонарь куплен для походов. Эксплуатировался уже 5 месяцев. Ничего критичного не произошло. В режиме турбо посещал необорудованные пещеры с большими залами. Мощности хватает, правда в этом режиме фонарь начинает греться. В узких лазах чтобы не слепило использовался менее яркий режим. Ходить по дорогам в лесу мне хватает самого малого основного режима. В лагере удобнее пользоваться режимами - светлячок. Очень классно что при длительном нажатие включается минимальный режим "светлячок" от этого не слепнешь и нет нужны вспоминать в какой режиме яркости он был оставлен. Если что-то показалось - двойной клик - и режим турбо прекрасно освещает всё кругом. (Не ожидал такого света от налобнника). Фонарь был приобретен в замен Еноту. И да - я доволен. Совсем иное качество, прекрасная вещь. При том что он был куплен чуть меньше 5000р - каждый рубль оправдан.
Достоинства:
Комментарий:
раздал все китайские нафиг)))
Достоинства:
Комментарий:
фонарь-бомба, все что нужно в одном изделии!!! хочешь носи как обычный фонарь, имеется клипса , хочешь используй как налобный вес его не ощущается очень компактный удобные регулировки на крепеже лежит как влитой, есть магнит ! и магнитная зарядка , возможность выбрать цветовой температуры, ну и гарантия....однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выжил после падения с 16 этажа в шахте
Достоинства:
Комментарий:
закрыл гештальт по фонарикам
Достоинства:
Комментарий:
Не уверен, что в нём максимум 1120 люмен, думаю, что на эту яркость он не тянет. Нет крепления на велосипед, хоть это и не было заявлено, но за такие деньги могли бы и укомплектовать. Ну и могли бы сделать хоть какую-нибудь фокусировку луча. В остальном качественный, надёжный и практичный фонарь. Купил этот фонарь по рекомендации знакомого, который купил его примерно 1 год назад и очень доволен. Думаю, что мне тоже принесёт удовольствие его использование.
Достоинства:
Комментарий:
для тех кто ценит качество и инновации