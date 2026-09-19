Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор
Компания Fenix продолжила расширять свою линейку налобных фонарей, в этот раз дополнив ее компактным вариантом со сменной фокусировкой и мощным встроенным аккумулятором. Модель HL40R работает с одним из новых светодиодов от американского бренда Cree- XP-L V3. Он обладает внушительной долговечностью – порядка 50 тысяч часов и светит с яркостью 600 люмен. Также этот диод дает фонарю возможность работать в 7 разных режимах. Чтобы среди них было не сложно выбрать нужный, производители решили разделить эти режимы на группы Основных и Функциональных режимов, а самый яркий Турбо режим вынести отдельно. В Турбо режиме HL40R дает 600 люмен света. В зависимости от положения фокусировочного кольца, дистанция освещения составляет от 43 до 147 метров. Энергии аккумулятора достаточно для поддержания работы этого режима на протяжении 1 часа 20 минут. Но пользователь должен быть готов к тому, что в случае перегревания фонаря, яркость фонаря может быть понижена на некоторое время, чтобы HL40R мог остыть.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1020 ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитМультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый с...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодн...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитМультифонарь Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Sand, Белый свет, ...
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 380 руб.1605 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм
-
В наличииЦена 6 600 руб. 8 583 руб.1650 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 1000...
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 ...
-
В наличииЦена 6 700 руб. 9 820 руб.1675 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зел...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1200 лм, ак...
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитФонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел...
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитФонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 3720 лм, теплый свет,...
Отзывы о товаре Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор