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Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор

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Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
5 740 руб.  9 271 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор
5 740 руб. -38%
9 271 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х6
Вес, г.
130

Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор

Компания Fenix продолжила расширять свою линейку налобных фонарей, в этот раз дополнив ее компактным вариантом со сменной фокусировкой и мощным встроенным аккумулятором. Модель HL40R работает с одним из новых светодиодов от американского бренда Cree- XP-L V3. Он обладает внушительной долговечностью – порядка 50 тысяч часов и светит с яркостью 600 люмен. Также этот диод дает фонарю возможность работать в 7 разных режимах. Чтобы среди них было не сложно выбрать нужный, производители решили разделить эти режимы на группы Основных и Функциональных режимов, а самый яркий Турбо режим вынести отдельно. В Турбо режиме HL40R дает 600 люмен света. В зависимости от положения фокусировочного кольца, дистанция освещения составляет от 43 до 147 метров. Энергии аккумулятора достаточно для поддержания работы этого режима на протяжении 1 часа 20 минут. Но пользователь должен быть готов к тому, что в случае перегревания фонаря, яркость фонаря может быть понижена на некоторое время, чтобы HL40R мог остыть.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Fenix продолжила расширять свою линейку налобных фонарей, в этот раз дополнив ее компактным вариантом со сменной фокусировкой и мощным встроенным аккумулятором. Модель HL40R работает с одним из новых светодиодов от американского бренда Cree- XP-L V3. Он обладает внушительной долговечностью – порядка 50 тысяч часов и светит с яркостью 600 люмен. Также этот диод дает фонарю возможность работать в 7 разных режимах. Чтобы среди них было не сложно выбрать нужный, производители решили разделить эти режимы на группы Основных и Функциональных режимов, а самый яркий Турбо режим вынести отдельно. В Турбо режиме HL40R дает 600 люмен света. В зависимости от положения фокусировочного кольца, дистанция освещения составляет от 43 до 147 метров. Энергии аккумулятора достаточно для поддержания работы этого режима на протяжении 1 часа 20 минут. Но пользователь должен быть готов к тому, что в случае перегревания фонаря, яркость фонаря может быть понижена на некоторое время, чтобы HL40R мог остыть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный налобный Fenix HL40R Cree XP-LHIV2 LED серый, 300 лм, встроенный аккумулятор - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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