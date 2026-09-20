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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 
Начислим 502 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
6 600 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
55

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

Wizard C1 Pro — это компактный и легкий мультифонарь с профессиональным расширенным управлением. Модель для любой сферы, в которой важную роль играет вес оборудования: профессиональный спорт, продолжительные пешие путешествия, рыбалка, применение в быту, использование в качестве дополнительного источника света на охоте или во время спецопераций. Световой поток до 930 люмен и дальность света до 99 метров: яркость фонаря лишь немногим уступает характеристикам более габаритных моделей. Основным отличием является время работы — впечатляющие для своего размера 60 дней на одном элементе питания. Особая технология позволяет заряжать внутри фонаря любые аккумуляторы 18350 Li-Ion. Для зарядки используется магнитный USB-кабель.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Wizard C1 Pro — это компактный и легкий мультифонарь с профессиональным расширенным управлением. Модель для любой сферы, в которой важную роль играет вес оборудования: профессиональный спорт, продолжительные пешие путешествия, рыбалка, применение в быту, использование в качестве дополнительного источника света на охоте или во время спецопераций. Световой поток до 930 люмен и дальность света до 99 метров: яркость фонаря лишь немногим уступает характеристикам более габаритных моделей. Основным отличием является время работы — впечатляющие для своего размера 60 дней на одном элементе питания. Особая технология позволяет заряжать внутри фонаря любые аккумуляторы 18350 Li-Ion. Для зарядки используется магнитный USB-кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 лм, теплый свет, аккумулятор – стоимость товара 6600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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