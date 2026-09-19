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Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 купить с доставкой в Москве
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Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10

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Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 - фото 1
Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 - фото 2
Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 - фото 1
  • Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 - фото 2
  • Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 530 руб.  2 958 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481377
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Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
120

Описание товара Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10

Велосипедное крепление ALB-10 вполне традиционно не имеет ничего лишнего — лишь самый необходимый функционал, в который помимо основной задачи закрепления фонаря на руле, входит также и возможность регулировать направление света горизонтально в пределах 30?. Совмещая и комбинируя некоторые детали можно добиться полной ликвидации эффекта встряски, которое происходит во время движения, особенно по пересеченной местности. Правильно используя каучуковые прокладки, вы значительно обезопасите ваш фонарь от нежелательных потрясений.

Отзывы о товаре Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Велосипедное крепление ALB-10 вполне традиционно не имеет ничего лишнего — лишь самый необходимый функционал, в который помимо основной задачи закрепления фонаря на руле, входит также и возможность регулировать направление света горизонтально в пределах 30?. Совмещая и комбинируя некоторые детали можно добиться полной ликвидации эффекта встряски, которое происходит во время движения, особенно по пересеченной местности. Правильно используя каучуковые прокладки, вы значительно обезопасите ваш фонарь от нежелательных потрясений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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