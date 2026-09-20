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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь туристический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
10 400 руб.  13 280 руб. 
Начислим 791 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор
10 400 руб. -22%
13 280 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь туристический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
140

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор

Туристические фонари Armytek представляют собой надежное и удобное решение для любителей приключений и активного отдыха. Эти фонари оснащены водонепроницаемым корпусом, который обеспечивает надежную работу в любых погодных условиях, будь то дождь или влажность. Вес устройства составляет всего 136 граммов, что делает его легким и удобным для переноски в рюкзаке или кармане. Фонарь оборудован одной эффективной лампой, которая обеспечивает яркое освещение на протяжении длительного времени. Используемый тип питания — аккумулятор, работающий на li-Ion батареях, что гарантирует длительное использование без необходимости частой замены элемента питания. В комплекте уже предусмотрена необходимая батарея, поэтому фонарь готов к использованию сразу после покупки. Созданный специально для туризма, этот фонарь станет надежным помощником в походах, на кемпингах и в любых ситуациях, где требуется качественное освещение. Бренд Armytek известен своим качеством и инновационным подходом к производству осветительных приборов, что делает их выбор надежным и практичным для любого путешественника.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь туристический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Туристические фонари Armytek представляют собой надежное и удобное решение для любителей приключений и активного отдыха. Эти фонари оснащены водонепроницаемым корпусом, который обеспечивает надежную работу в любых погодных условиях, будь то дождь или влажность. Вес устройства составляет всего 136 граммов, что делает его легким и удобным для переноски в рюкзаке или кармане. Фонарь оборудован одной эффективной лампой, которая обеспечивает яркое освещение на протяжении длительного времени. Используемый тип питания — аккумулятор, работающий на li-Ion батареях, что гарантирует длительное использование без необходимости частой замены элемента питания. В комплекте уже предусмотрена необходимая батарея, поэтому фонарь готов к использованию сразу после покупки. Созданный специально для туризма, этот фонарь станет надежным помощником в походах, на кемпингах и в любых ситуациях, где требуется качественное освещение. Бренд Armytek известен своим качеством и инновационным подходом к производству осветительных приборов, что делает их выбор надежным и практичным для любого путешественника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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