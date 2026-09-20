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Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм

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Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
батарея
  • Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
3 880 руб.  6 591 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565570
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм
3 880 руб. -41%
6 591 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
батарея
Тип батарей
АА
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
42

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм

Знаменитая фирма Fenix представила ещё один продукт – Fenix E20 V2.0. Это портативный фонарь, предназначен для ношения каждый день. Переключение осуществляется одной рукой при использовании кнопки в хвостовой части. Предусмотрен светодиод Luminus SST20, ресурс свечения которого составляет пятьдесят тысяч часов. Модель способна генерировать самый большой световой поток в 350 люменов, а дистанция свечения составляет 126 метров. Работает модель на двух батарейках типа АА, и эти батарейки можно заменить в случае потребности. Для питания также можете использовать аккумуляторы Ni-MH. Доступны четыре режима свечения, цифровая регулировка и стандарт защиты от пыли и воды IP68. Фонарь Fenix E20 V2.0 является универсальным прибором, и подходит для различных видов деятельности. Как для активного отдыха, так и для работы.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
батарея
Тип батарей
АА
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Знаменитая фирма Fenix представила ещё один продукт – Fenix E20 V2.0. Это портативный фонарь, предназначен для ношения каждый день. Переключение осуществляется одной рукой при использовании кнопки в хвостовой части. Предусмотрен светодиод Luminus SST20, ресурс свечения которого составляет пятьдесят тысяч часов. Модель способна генерировать самый большой световой поток в 350 люменов, а дистанция свечения составляет 126 метров. Работает модель на двух батарейках типа АА, и эти батарейки можно заменить в случае потребности. Для питания также можете использовать аккумуляторы Ni-MH. Доступны четыре режима свечения, цифровая регулировка и стандарт защиты от пыли и воды IP68. Фонарь Fenix E20 V2.0 является универсальным прибором, и подходит для различных видов деятельности. Как для активного отдыха, так и для работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм - по цене 3880 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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