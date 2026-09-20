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Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
8 300 руб.  10 378 руб. 
Начислим 631 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор
8 300 руб. -20%
10 378 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
114

Описание товара Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор

Dobermann Pro — это модель с узким углом света и плавным переходом между центральным пятном и боковой засветкой. Сочетание компактного корпуса и впечатляющих характеристик светового потока делает Dobermann Pro фонарем 2 в 1 для тактического использования и на каждый день. Фонарь яркостью в 1400 люмен лучше всего подходит для решения задач на средних дистанциях в 100-200 метров (максимальная дистанция света 363 метра). Dobermann Pro можно брать с собой в продолжительные поездки или на природу. Как и все модели обновленной тактической линейки, это готовое высокотехнологичное решение с аккумулятором и магнитным кабелем для зарядки от любого USB источника питания. Стандартный диаметр корпуса в 1 дюйм позволяет использовать фонарь с дополнительными тактическими аксессуарами: любыми подствольными креплениями и оригинальными выносными кнопками. Для удобного ежедневного ношения в комплект входят прочный нейлоновый чехол, стальная клипса и ремешок на руку.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Dobermann Pro — это модель с узким углом света и плавным переходом между центральным пятном и боковой засветкой. Сочетание компактного корпуса и впечатляющих характеристик светового потока делает Dobermann Pro фонарем 2 в 1 для тактического использования и на каждый день. Фонарь яркостью в 1400 люмен лучше всего подходит для решения задач на средних дистанциях в 100-200 метров (максимальная дистанция света 363 метра). Dobermann Pro можно брать с собой в продолжительные поездки или на природу. Как и все модели обновленной тактической линейки, это готовое высокотехнологичное решение с аккумулятором и магнитным кабелем для зарядки от любого USB источника питания. Стандартный диаметр корпуса в 1 дюйм позволяет использовать фонарь с дополнительными тактическими аксессуарами: любыми подствольными креплениями и оригинальными выносными кнопками. Для удобного ежедневного ношения в комплект входят прочный нейлоновый чехол, стальная клипса и ремешок на руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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