Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%24 420 руб. 40 041 руб.
В наличии
Код товара: 565589
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 420 руб. -39%
40 041 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
146
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор
Тактическая модель фонаря Fenix TK30 генерирует белое лазерное излучение. У этой модели впечатляющая дистанция действия света – 1200 метров, или более одного километра. Тактический фонарь своё применение найдёт в поисково-спасательных операциях, в туристической деятельности, во время активного отдыха. Тактические приборы используют спасатели, спелеологи, альпинисты, учёные в экспедициях. Представленная модель позволит вам легко рассмотреть самые отдалённые и труднодоступные объекты. Это мощное изделие, с прочным корпусом и высокой степенью защиты от факторов внешней среды. Доступна зарядка при помощи USB Type-C. В качестве элементов питания используются батареи типа 21700, также фонарь совместим с батареями типа 18650.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Тактическая модель фонаря Fenix TK30 генерирует белое лазерное излучение. У этой модели впечатляющая дистанция действия света – 1200 метров, или более одного километра. Тактический фонарь своё применение найдёт в поисково-спасательных операциях, в туристической деятельности, во время активного отдыха. Тактические приборы используют спасатели, спелеологи, альпинисты, учёные в экспедициях. Представленная модель позволит вам легко рассмотреть самые отдалённые и труднодоступные объекты. Это мощное изделие, с прочным корпусом и высокой степенью защиты от факторов внешней среды. Доступна зарядка при помощи USB Type-C. В качестве элементов питания используются батареи типа 21700, также фонарь совместим с батареями типа 18650.
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 24420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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