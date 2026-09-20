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Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
24 420 руб.  40 041 руб. 
Начислим 391 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565589
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор
24 420 руб. -39%
40 041 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
146

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор

Тактическая модель фонаря Fenix TK30 генерирует белое лазерное излучение. У этой модели впечатляющая дистанция действия света – 1200 метров, или более одного километра. Тактический фонарь своё применение найдёт в поисково-спасательных операциях, в туристической деятельности, во время активного отдыха. Тактические приборы используют спасатели, спелеологи, альпинисты, учёные в экспедициях. Представленная модель позволит вам легко рассмотреть самые отдалённые и труднодоступные объекты. Это мощное изделие, с прочным корпусом и высокой степенью защиты от факторов внешней среды. Доступна зарядка при помощи USB Type-C. В качестве элементов питания используются батареи типа 21700, также фонарь совместим с батареями типа 18650.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Тактическая модель фонаря Fenix TK30 генерирует белое лазерное излучение. У этой модели впечатляющая дистанция действия света – 1200 метров, или более одного километра. Тактический фонарь своё применение найдёт в поисково-спасательных операциях, в туристической деятельности, во время активного отдыха. Тактические приборы используют спасатели, спелеологи, альпинисты, учёные в экспедициях. Представленная модель позволит вам легко рассмотреть самые отдалённые и труднодоступные объекты. Это мощное изделие, с прочным корпусом и высокой степенью защиты от факторов внешней среды. Доступна зарядка при помощи USB Type-C. В качестве элементов питания используются батареи типа 21700, также фонарь совместим с батареями типа 18650.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Fenix TK30 Laser, 500 лм, аккумулятор - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 24420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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