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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор

4 Отзывы
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
9 800 руб.  11 718 руб. 
Начислим 745 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 482362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор
9 800 руб. -16%
11 718 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
70

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор

Wizard C2 Pro — первый мультифонарь в обновленной линейке Armytek. Идеальное решение для тех, кто ищет мощный многофункциональный фонарь для продолжительного профессионального и ежедневного использования. Модель отличается невероятной яркостью до 2500 люмен и дальностью света до 131 метра. Заряжается от любого USB-источника питания с помощью магнитного USB-кабеля. Мощный магнит в задней крышке позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. В комплект входит комфортное налобное крепление, клипса для фиксации на одежде или рюкзаке и велокрепление ABM-01. Wizard C2 Pro совместим с креплением на каску AHM-02 и подходит для строительных работ.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор

Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Владислав С

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй фонарь этого производителя, первый до сих пор работает безупречно более 5 лет. В подарок крепление для велосипеда.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2023
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
подарил сыну ,работает электриком,доволен на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим сколько проработает этот фонарь. До этого был такой же фонарь предыдущей серии, проработал он лет 7-8 при не активном использовании. Надеюсь они устранили косяки предыдущей серии. Покупаю его только за качественную тир оптику, которая дает отличное световое пятно. Аккумулятор от этого фонаря не влазит в фонарь предыдущнй серии. Новая серия немного крупнее старой. Аккумуляторы с Али Экспресс подходят.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2023
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший универсальный за эти деньги



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Описание
Wizard C2 Pro — первый мультифонарь в обновленной линейке Armytek. Идеальное решение для тех, кто ищет мощный многофункциональный фонарь для продолжительного профессионального и ежедневного использования. Модель отличается невероятной яркостью до 2500 люмен и дальностью света до 131 метра. Заряжается от любого USB-источника питания с помощью магнитного USB-кабеля. Мощный магнит в задней крышке позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. В комплект входит комфортное налобное крепление, клипса для фиксации на одежде или рюкзаке и велокрепление ABM-01. Wizard C2 Pro совместим с креплением на каску AHM-02 и подходит для строительных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Владислав С

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй фонарь этого производителя, первый до сих пор работает безупречно более 5 лет. В подарок крепление для велосипеда.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2023
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
подарил сыну ,работает электриком,доволен на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим сколько проработает этот фонарь. До этого был такой же фонарь предыдущей серии, проработал он лет 7-8 при не активном использовании. Надеюсь они устранили косяки предыдущей серии. Покупаю его только за качественную тир оптику, которая дает отличное световое пятно. Аккумулятор от этого фонаря не влазит в фонарь предыдущнй серии. Новая серия немного крупнее старой. Аккумуляторы с Али Экспресс подходят.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2023
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший универсальный за эти деньги


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2500 лм, аккумулятор - стоимость товара 9800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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