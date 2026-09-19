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Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь велосипедный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
4 920 руб.  8 632 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор
4 920 руб. -43%
8 632 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь велосипедный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х3
Вес, г.
270

Описание товара Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор

Компания Fenix пополнила серию велосипедных фонарей моделью BC25R. Это современная, яркая и удобная велофара, которая предлагает множество преимуществ по сравнению с обычными фонарями. Благодаря яркому свету и продуманной системе защищенности от повреждений, а также целому ряду дополнительных технологий, она обеспечивает велосипедисту высокий уровень безопасности езды в темноте. Центральным элементом велофары является светодиод, который и обеспечивает для нее возможность создавать качественное освещение. Используемая модель называется CreeXP-G3. Этот диод дает нейтрально-белый свет, который лучше всего воспринимается человеческим глазом. Такое освещение дает четкое понимание расстояния и объема. К тому же, рабочий потенциал XP-G3 составляет 50 000 часов (учитывается только время, когда фонарь включен). Что касается яркости, пользователь на свой выбор может включить режим на 50, 150, 350 или 600 люмен. Еще один режим запрограммирован на мигающий свет яркостью 150 люмен. Его предлагается использовать для подачи сигналов или же для лучшей заметности во время движения в сумерках, в тумане или во время дождя.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь велосипедный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Fenix пополнила серию велосипедных фонарей моделью BC25R. Это современная, яркая и удобная велофара, которая предлагает множество преимуществ по сравнению с обычными фонарями. Благодаря яркому свету и продуманной системе защищенности от повреждений, а также целому ряду дополнительных технологий, она обеспечивает велосипедисту высокий уровень безопасности езды в темноте. Центральным элементом велофары является светодиод, который и обеспечивает для нее возможность создавать качественное освещение. Используемая модель называется CreeXP-G3. Этот диод дает нейтрально-белый свет, который лучше всего воспринимается человеческим глазом. Такое освещение дает четкое понимание расстояния и объема. К тому же, рабочий потенциал XP-G3 составляет 50 000 часов (учитывается только время, когда фонарь включен). Что касается яркости, пользователь на свой выбор может включить режим на 50, 150, 350 или 600 люмен. Еще один режим запрограммирован на мигающий свет яркостью 150 люмен. Его предлагается использовать для подачи сигналов или же для лучшей заметности во время движения в сумерках, в тумане или во время дождя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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