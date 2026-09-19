Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Тип питания
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 590 руб. 3 393 руб.
В наличии
Код товара: 481384
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Загружаем...
2 590 руб. -24%
3 393 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
150
Описание товара Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3
Модель крепления Fenix ALG-00 предназначается для присоединения тактических фонарей к стволу оружия. Оно подходит для фонарей TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD35TAC и некоторых других моделей. ALG-00 Flashlight Ring изготовлено из алюминия с анодированной поверхностью и отлично себя зарекомендовало в таких качествах, как прочность, надежность, долговечность. Крепление легко регулируется по диаметру в пределах от 22, 5 до 26 мм. Кроме того, в комплект к нему входит резиновая накладка, которую можно использовать вместе с фонарями, корпус которых небольшой в диаметре. Для регулировки размеров в комплект входит и небольшой шестигранный ключ.
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Бренд
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Модель крепления Fenix ALG-00 предназначается для присоединения тактических фонарей к стволу оружия. Оно подходит для фонарей TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD35TAC и некоторых других моделей. ALG-00 Flashlight Ring изготовлено из алюминия с анодированной поверхностью и отлично себя зарекомендовало в таких качествах, как прочность, надежность, долговечность. Крепление легко регулируется по диаметру в пределах от 22, 5 до 26 мм. Кроме того, в комплект к нему входит резиновая накладка, которую можно использовать вместе с фонарями, корпус которых небольшой в диаметре. Для регулировки размеров в комплект входит и небольшой шестигранный ключ.
Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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