Top.Mail.Ru
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
6 700 руб.  9 820 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор
6 700 руб. -32%
9 820 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
140

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор

Превосходная дальнобойность до 297 метров и яркий свет 240 люмен. С помощью узкого сфокусированного луча Вы сможете максимально четко подсветить свою цель. Надежность и прочность произведут на Вас должное впечатление: фонарь продолжает работать после падений с 10-го этажа, существенных ударных нагрузок и погруженияна глубину 50 метров. В любых нештатных ситуациях Predator v.3 XP-E2 можно использовать и не по прямому назначению – например, с помощью ударной кромки Вы сможете разбить стекло или защититься в ближнем бою. Простое доступное управление и несколько режимов яркости. Это даст Вам возможность эффективно использовать батарею, так как Вы сможете подстроить яркость под различные условия и пространства. Невероятно компактный и лёгкий. Фонарь с новейшим сверхъярким светодиодом Cree американского производства. Вы наслаждаетесь стабильной работой на протяжении 45 лет. В то время как стандартная лампа накаливания имеет ресурс всего 1.000 часов, Cree XP-E2 отличается стабильной работой на протяжении 50.000 часов.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Описание
Превосходная дальнобойность до 297 метров и яркий свет 240 люмен. С помощью узкого сфокусированного луча Вы сможете максимально четко подсветить свою цель. Надежность и прочность произведут на Вас должное впечатление: фонарь продолжает работать после падений с 10-го этажа, существенных ударных нагрузок и погруженияна глубину 50 метров. В любых нештатных ситуациях Predator v.3 XP-E2 можно использовать и не по прямому назначению – например, с помощью ударной кромки Вы сможете разбить стекло или защититься в ближнем бою. Простое доступное управление и несколько режимов яркости. Это даст Вам возможность эффективно использовать батарею, так как Вы сможете подстроить яркость под различные условия и пространства. Невероятно компактный и лёгкий. Фонарь с новейшим сверхъярким светодиодом Cree американского производства. Вы наслаждаетесь стабильной работой на протяжении 45 лет. В то время как стандартная лампа накаливания имеет ресурс всего 1.000 часов, Cree XP-E2 отличается стабильной работой на протяжении 50.000 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор - по цене 6700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...